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Spor

Olaylı derbi Avrupa basınına da yansıdı

''İstanbul derbisi şiddete dönüştü'' İSTANBUL / DHA Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Avrupa basınında da geniş yer buldu

20 Nisan 2018 02:09

\'\'İstanbul derbisi şiddete dönüştü\'\'

İSTANBUL / DHA

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Avrupa basınında da geniş yer buldu.
İngiliz Mirror gazetesi manşetine, başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'i taşırken, \'\'İstanbul derbisi şiddete dönüştü\'\' başlığını kullandı.
Gazetede ayrıca sahada yaşanan olayların ve Şenol Güneş\'in yaralanma anlarının olduğu fotoğraflar servis edildi.

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