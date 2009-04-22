Olaylı çekim

Serkan Şedele’nin fotoğrafçılığını yaptığı çekimler 16 saat sürdü. İki adet araba, çok sayıda varil ve molotofkokteylinin yakıldığı çekim sırasında alevler rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak büyük bir tehlike yarattı.Yangından sonra masa sahnesi için Tuba Ünsal’ın omzuna asılan 25 kiloluk alev makinası, genç yıldızın omzunun çıkmasına neden oldu. Ünsal sette hazır bekleyen ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı.