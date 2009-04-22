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Olaylı çekim

Tanıtımını yapacağı mekânın fotoğraf çekimindeTuba Ünsal'ın omzuna asılan 25 kiloluk alev makinası yüzünden omzu çıkınca apar topar hastaneye kaldı

22 Nisan 2009 03:00

Çapamarka’ nın ay sonunda açacağı ‘Joke Perestroyka’ isimli mekanın tanıtım çekimleri tamamlandı. İlk olarak Naz Elmas’la yapılan fakat anlaşmazlık yüzünden çöpe atılan projenin ‘İhtilal’ konseptli çekimleri Tuba Ünsal ile gerçekleştirildi.

Tuba Ünsal 'ihtilalci' oldu - FOTOGALERİ
Tuba Ünsal fotoğrafları - FOTOGALERİ

Serkan Şedele’nin fotoğrafçılığını yaptığı çekimler 16 saat sürdü. İki adet araba, çok sayıda varil ve molotofkokteylinin yakıldığı çekim sırasında alevler rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak büyük bir tehlike yarattı.

Yangından sonra masa sahnesi için Tuba Ünsal’ın omzuna asılan 25 kiloluk alev makinası, genç yıldızın omzunun çıkmasına neden oldu. Ünsal sette hazır bekleyen ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı.


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