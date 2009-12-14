Olayları abartman çok yanlış

T24- Başbakan Erdoğan, İstanbul’daki etrafa molotof ve taş atan göstericilere silah çekilmesiyle ilgili olarak, “Lokal olayları abartarak yayınlamak yanlış” dedi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısının görüşmeleri için TBMM'ye geldi.
Kuliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan, İstanbul’daki olaylarla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:
''Lokal olayları, abartarak yayınlamak bana göre çok ciddi bir yanlış. Medyaya bu noktada yine çok önemli görev düşüyor. Özellikle görsel medyanın bu noktada sürekli olarak, bunu çevirip çevirip çevirip yayınlaması doğru değil. Bu ülkede bazı illerimizde, semtlerde maalesef bazı tahrikler sebebiyle olan bu olayların, bu kadar abartılı bir şekilde verilmesi doğru değil.
Şüphesiz ki bazı yerlerde bazı sıkıntılar var ve bu sıkıntılar genele yönelik değil. Bunların hepsi, milli birlik, kardeşlik ve demokratik açılım süreci içerisinde aşılacak olan bir süreçtir. Dayanışma içerisinde, milletimizle birlik ve beraberlik içerisinde olduktan sonra bunları aşarız.
Ama tabi meydanlarda siyasi liderler bu sürecİ germek için elinden geleni yaptığı sürece de bazı sıkıntılar olur ama bu sıkıntıları da yine biz milletle aşacağız, o liderlerle değil.''
Başbakan Erdoğan, ''Demokratik açılım çerçevesinde yasaları çıkarmaya devam edeceksiniz değil mi?'' sorusu üzerine, ''Aynen...'' yanıtını verdi.