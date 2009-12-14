Olayları abartman çok yanlış

T24- Başbakan Erdoğan, İstanbul’daki etrafa molotof ve taş atan göstericilere silah çekilmesiyle ilgili olarak, “Lokal olayları abartarak yayınlamak yanlış” dedi.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısının görüşmeleri için TBMM'ye geldi.





Başbakan Erdoğan, ''Demokratik açılım çerçevesinde yasaları çıkarmaya devam edeceksiniz değil mi?'' sorusu üzerine, ''Aynen...'' yanıtını verdi.