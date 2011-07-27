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OLAYLARDA 8 KİŞİ YARALANDI MİHALIÇÇIK (A.A)

27 Temmuz 2011 15:40

-OLAYLARDA 8 KİŞİ YARALANDI MİHALIÇÇIK (A.A) - 27.07.2011 - Mihalıççık Kaymakamı Zekeriya Göker, iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişinin yaralandığını belirterek, ''Olay kontrolümüz altında'' dedi. Kaymakam Göker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçici tarım işçileri ve ilçe halkı arasında kiraz toplamaya gidecek araca binme meselesi yüzünden tartışma çıktığını, çıkan kavgada 2'si bıçakla 8 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralıların tedavi altına alındığını ifade eden Göker, ''Eskişehir'den takviye ekipler istedik. Şu anda olay kontrolümüz altında. Büyütülecek bir durum yok. Olaya karıştığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı'' dedi. Öte yandan, yaklaşık 100 kişilik grup İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bekliyor.

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