'Olaylar, Kürt sorununda somut adım ihtiyacını gösteriyor'

T24 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği, (TÜSİAD) İnegöl ve Hatay'da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. TÜSİAD’dan son günlerde yaşanan toplumsal olaylar üzerine yapılan yazılı açıklamada, dernek olarak, çeşitli defalar, Kürt sorununun çözümüme ilişkin somut bir adım atılması gerektiği konusunda çağrıda bulunulduğu vurgusu yapıldı.



TÜSİAD'ın, tüm vatandaşların, vatanseverlik anlayışı ve sağduyusu çerçevesinde, toplumsal barışa sahip çıkması gerektiğinin belirtildiği açıklama şöyle:



“TÜSİAD olarak, çeşitli defalar, Kürt sorunu üzerinden toplumsal kutuplaşmanın arttığına dikkat çekmiş; bu konuda şiddeti dışlayan demokratik bir çözümün getirilmesi çağrısında bulunmuştuk. Geçen yıl büyük umutlarla başlatılan Kürt açılımının iyi yönetilememesi ve içeriğinin tanımlanmamasının yanı sıra terör olaylarının sürmesi, Kürt sorununun çözülmekte olduğuna dair toplumda oluşan umudu ortadan kaldırarak hayal kırıklığına yol açmıştır. Son günlerde yaşanan üzücü toplumsal olaylar, sorunun çözümü için somut adımlar atılması gerektiğini bir kez daha göstermiştir.



Türk siyasetinin en büyük zaaflarından birisi, siyasi aktörlerin kritik dönemlerde diyalog kapılarını kapalı tutmasıdır. Oysa bugün siyasi aktörlerin ve kanaat önderlerinin, ülkemizin ortak menfaatini ön planda tutarak söylem ve tutum belirlemesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Daha da önemlisi, tüm vatandaşlarımızın vatanseverlik anlayışıyla hareket ederek, etnik milliyetçiliğin istismar edilmesi üzerinden yaratılan toplumsal kutuplaşmanın giderilmesi konusuna sahip çıkmaları gereklidir. İnanıyoruz ki vatandaşlık bilincine sahip ve demokratik düzende birlikte yaşamanın değerini bilen geniş toplum kesimlerinin sağduyusu, şiddete yönelerek kutuplaşmayı tetikleyen marjinal kesimlerin karşısında toplumsal barışın korunması için en büyük güvence olacaktır.”







