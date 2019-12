-OLAYI TAHRİK EDENLER GÖZALTINA ALINDI İSTANBUL (A.A) - 24.07.2011 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Zeytinburnu'nda yaşanan olaylarla ilgili olarak, ''Önemli bir operasyon yapmak suretiyle, bu işlere karışan, halkı tahrik eden kesimlerden muhtelif kişileri gözaltına aldık'' dedi. Vali Mutlu, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla İstanbul Kültür Sanat Vakfında basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Mutlu, burada yaptığı konuşmada, basın dünyası için 24 Temmuzun önemli bir gün olduğunu, bu nedenle basın dünyasının önemli temsilcileriyle bir araya geldiğini belirterek, ''Basın milletimizin hür sesidir. Görevlerinin ne kadar ağır olduğunu da biliyoruz. Hakikaten zor bir meslek. Devletimiz de özelikle basının güçlü, tarafsız, objektif, şeffaf olması için özen gösteriyor. Bunları her zaman önemsiyoruz. Onların her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz lazım'' diye konuştu. Bir gazetecinin, ''Zeytinburnu'ndaki olaylarla ilgili olarak dün polis operasyon yaptı. Son gelişmeleri öğrenebilir miyiz?'' sorusu üzerine Mutlu, halkın huzuru, birlik ve beraberliğinin önemli olduğunu kaydederek, şunları söyledi: ''İstanbul'da insanların huzur içerisinde yaşamasını arzu ediyoruz. İstanbul 74 milyonluk ülkemizin her köşesinden, her vilayetinden insanlarımızın gelip kaldığı, yaşadığı bir şehir. Böyle bir şehirde bazı meseleleri ajite etmek isteyen grupların hareketleri olabiliyor. Zeytinburnu'nda da son birkaç gün bunları izliyoruz. Her zaman ülkemizde insanlarımızı birbirine düşürmek isteyen kışkırtıcıların roller üstlendiklerinin de farkındayız. Bunlar biliniyor. Zeytinburnu'nda da buna benzer hadiseleri yakın takip ediyoruz. Bu maksatla da zaten önemli bir operasyon yapmak suretiyle, bu işlere karışan, halkı tahrik eden kesimlerden muhtelif kişileri gözaltına aldık. Bunların iş yerlerinde ve evlerinde birtakım suç aletlerine ulaştık. Halkımızın kışkırtıcılara fırsat vermemelerini arzu ediyoruz. Bunlarla ilgili ciddi bir operasyon yaptık. Bundan sonra daha sakin geçeceğini düşünüyorum.''