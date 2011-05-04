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OLAY YERİNDE 22 BOŞ MERMİ KOVANI KASTAMONU (A.A)

04 Mayıs 2011 23:24

-OLAY YERİNDE 22 BOŞ MERMİ KOVANI KASTAMONU (A.A) - 04.05.2011 - Kastamonu'da yapılan terör saldırısının ardından, emniyet ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Kastamonu-Çankırı Karayolunun 25. kilometresi Ilgaz Dağı Soğuksu Mevkisi'nde, Başbakanlık otobüsüne eşlik eden polis eskortuna yapılan silahlı saldırının ardından, güvenlik güçleri olay yerinde çalışmalarına devam ediyor.  Emniyet ve jandarma ekipleri saldırının meydana geldiği bölgedeki incelemesini sürdürüyor. Bölgede 22 tane boş mermi kovanı bulunurken, saldırıyı düzenleyen teröristlere karşı yürütülen operasyon da sürüyor.

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