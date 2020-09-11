Olay TV Ankara Haber Müdürlüğü’ne CNN Türk’ten transfer

Merkezini İstanbul’a taşıyıp, kadrosunu yenileyen Olay TV'de Ankara Haber Müdürlüğü'ne CNN Türk’ten istifa eden Kenan Şener getirildi.

Ekim ayında yayın hayatına başlayacak kanal CNN Türk’ten istifa eden muhabir Kenan Şener’le de anlaşmaya vardı.

Cavit Çağlar'a ait Olay TV ile Özlem Akarsu Çelik, Ali Ekber Aydın, Duygu Demirdağ, Alican Uludağ gibi isimler katılmıştı.

Kenan Şener kimdir?

1980 yılında doğdu. Ankara ve Eskişehir’de devlet okullarında okudu, yerel gazetelerde çalıştı. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi mezunu.

Kenan Şener, savaş ve çatışma alanlarında yaptığı haberler, canlı yayınlar ve aktardığı askeri kulislerle dikkat çekti.

Mısır'da darbe sürecini, Suriye'de sınır ötesi operasyonları, Van depremi ve Soma maden kazası gibi faciaları en uzun süre izleyip aktaran muhabirler arasındaydı. Soma'da yaptığı haberlerle 2014 Sedat Simavi Televizyon Ödülünü kazandı.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik bölümü son özel yetenek mezunlarından Kenan Şener, üniversitenin ardından Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda araştırmacı gazetecilik eğitimi aldı. 2006 yılında ANKA Haber Ajansı'nda gececi olarak çalışmaya başladı daha sonra Kanal B'de televizyon haberciliğine geçti, 2009 ÇGD yerel televizyon haberi ödülü aldı.

2010 yılında Star TV'de daha sonra da CNN Türk'te muhabir oldu. Son 2 yıldır CNN Türk Ankara Haber Editörü olan Kenan Şener, bu görevini sürdürürken Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "televizyon haberciliğinde hızlanmanın gazeteciliğe etkileri" üzerine hazırladığı tezle yüksek lisansını tamamladı. B