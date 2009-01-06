Olay müdürün sicili de kabarık çıktı

İstifa eden gaz müdürü hapis cezası da almış
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üniversite öğrencisinin ölümünün ardından Başkent Doğalgaz A.Ş. Genel
Müdürlüğü’nden istifa etmek zorunda kalan Veysel Karani Demir’in
“görevi kötüye kullanmak” suçundan 1 yıl hapis, 3 ay da memuriyetten
men cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı
AAnkara 3. Asliye Ceza
Mahkemesi’nce 11 Haziran 2008’de “görevi kötüye kullanmak” suçundan 1
yıl hapis, 3 ay da memuriyetten men cezasına çarptırılan Veysel Karani
Demir’in 7 Temmuz’da Yargıtay’da temyiz ettiği kararın gerekçesinde,
mahkumiyete getiren olay şöyle anlatıldı: Polatlı Belediyesi Hesap
İşleri Müdürü olarak görev yapan Demir, daha sonra da Ankara Özel
İdare’de Mahalli İdareler Kontrolörlüğü’nde kontrol memuru olarak
çalıştı. Polatlı’da görev yaparken başlayan adli soruşturmada
’ihtilasen zimmet’ suçundan hakkında Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde
kamu davası açıldı. Yargılama sonucunda verilen karar Yargıtay’a gitti,
ancak Yargıtay eylemin ’evrakta sahtecilik’ suçunu oluşturduğu sonucuna
vardı. Dosyayı sakladı
Dosya lüzumu muhakeme
kararı verilmesi için Polatlı Kaymakamlığı’na gönderildi. Dosya,
kaymakamlık tarafından gerekli soruşturmanın yapılması için muhakkik
atanması talebiyle 9 Aralık 1994’de Valiliğe gönderildi. Valilik de
Dursun Kavak’ın muhakkik olarak görevlendirdi, dosya aynı gün Mahalli
İdareler Kontrolörlüğü’ne gönderildi. Demir, görev yaptığı yere gelen
kendisinin önceki göreviyle ilgili dosyayı ’ele geçirerek’ uzun süre
sakladı.
Müfettiş soruşturmasında durumun anlaşılması üzerine
Demir, 20 Mayıs 2002’de dosyayı ortaya çıkarmak zorunda kaldı ve dosya
muhakkik Kavak’a ulaştırıldı. Demir ise, aynı bölümde çalışan ve
kendisi hakkındaki soruşturmada muhakkik olarak tayin edilen Kavak’a
giderek, “görevi kötüye kullanmak” suçunu belirten bir fezleke
hazırladığını, bunu onaylamasını istedi. Kavak ise bunu kabul
etmeyerek, Demir hakkında “resmi evrakta sahtecilik” suçundan
yargılanması istemiyle fezleke hazırlayarak, Valiliğe bildirdi. Demir
hakkında dava bu gelişmeden sonra açılabildi ve 6 yıl sürdü. Ceza ertelenemez
Kararda,
1 yıl hapis ve 3 ay memuriyetten men cezasına çarptırılan Demir’in,
“geçmişteki hali ve suça eğilimli kişiliğine” göre suç işlemekten
çekineceği konusunda mahkemede kanaat oluşmadığından cezanın paraya
çevrilmediği ve ertelenmediği belirtildi. Gerekçeli kararda, Demir’in
daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunması, kişilik
özellikleri ve yeniden suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığından “hükmün
açıklanmasının ertelenmesine” ilişkin uygulamanın da yapılmamasına
hükmedildi. ‘Doğalgaz faciasından Gökçek de sorumlu’
BaŞkent
Doğalgaz Genel Müdürlüğü’nden istifa etmek zorunda kalan Demir’in
Ankara Valiliği Mahalli İdareler Kontrolörlüğü’nde çalıştığı dönemde
Melih Gökçek hakkındaki çok sayıda soruşturma dosyasını kapattığı
iddiası Meclis gündemine de taşındı. CHP İzmir Milletvekili Ahmet
Ersin, Demir ile Gökçek arasında “karşılıklı paslaşma” olarak
nitelendirdiği ilişkiye dikkat çekerek, İçişleri Bakanı Beşir
Atalay’dan, Demir’in valilikteki görevi sırasında Gökçek hakkında kaç
dosyayı incelediğini, bu dosyaların akıbetinin ne olduğunu açıklamasını
istedi.
Ersin önergesinde, İçişleri Bakanı Atalay’a şu soruları yöneltti:
*
Veysel Karani Demir’in, Melih Gökçek Başkanlığı’ndaki Ankara Belediyesi
hakkında yürüttüğü soruşturma dosyalarının konuları neydi? Bu
soruşturmaların sonuçları nedir?
* Doğalgaz hakkında hiçbir
bilgi birikimi ve deneyimi olmayan Veysel Karani Demir’i, Başkent
Doğalgaz’ın başına getirerek 7 gencimizin ölümünden dolaylı olarak
sorumlu olan Melih Gökçek hakkında soruşturma açtıracak mısınız?
Ankara'daki "doğalgaz
faciası"nda hayatını kaybeden 7 Bilkentli, törenle anıldı. Tarık
Yılmaz'ın kardeşi 16 yaşındaki Tilbe'nin ağabeyine yazdığı mektup,
törene katılanları gözyaşına boğdu..
Bilkent
Üniversitesi, doğalgaz faciasına kurban verdiği 7 öğrencisini
unutmadı... Üniversitede düzelenen törende, yaşamını yitiren gençlerden
Tarık Yılmaz'ın kardeşi Tilbe Yılmaz, kürsüden ağabeyine seslenince,
gençlerin okul arkadaşları hıçkırıklara boğuldu. Bilkent Üniversitesi
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde düzenlenen törene yüzlerce
öğrenciyle birlikte YÖK Başkanı Özcan da katıldı. 'ŞİMDİ KARA TOPRAKTASIN'
Yaşamını
yitiren 7 gencin yakınlarının da katıldığı törende en duygusal
konuşmayı Tarık Yılmaz'ın 16 yaşındaki kardeşi Tilbe Yılmaz yaptı.
Kürsüden ağabeyine seslenen Tilbe Yılmaz, "Şu an beni gördüğünü,
duyduğunu biliyorum. Seni son defa gördüğümde beyaz kefene sarmışlardı.
Abim diye haykırdım. Ses vermedin. Öptüm buz gibiydin. Bu nasıl bir
acı... Tarık öldü diyorlar, ama kimse içimdeki yangını bilmiyor.
Sırdaşım, dert ortağım. Sen gittin, derdimi kime anlatayım. Kime
koşulsuz güveneyim. Kim sever beni senin sevdiğin gibi. Kim gözünü
kırpmadan canını ortaya koyar benim için. Şimdi kara topraktasın,
yalnız değilsin. Dedem ısıtacak seni. Keşke elimde olsaydı, nefesimi
sana verseydim. Hayat doluydun abim. Benim iyi kalpli sevecen
babayiğit, karagözlü abim. Allah kimseye ama kimseye kardeş acısı
yaşatmasın" diye konuştu. 'ÜLKENİN UMUDUYDUNUZ'
Bilkent
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar da,
"Tertemizdiniz. Her genç insan gibi bu ülkenin umuduydunuz.
Çocuklarımızdınız. Yok olmadınız, hüznümüz oldunuz. Sizi hep
masumiyetinizle, iyilik ve sevgiyle hatırlayacağız" dedi. Bu arada
yurtdışında bulunan Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali
Doğramacı'nın mesajı okundu.VAKİT VE DEMİR'E TEPKİ
Tören
Adli Tıp Morgu'nda cenazeleri karışan Erol Can Özdokumacı ile Tarık
Yılmaz'ın ailelerini de buluşturdu. Tarık Yılmaz'ın bir yakını,
karışıklık sırasında aldıkları malzemeler arasında bulduğu ve Erol
Can'a ait olan tespihi annesine iade etti. Acılı aileler, törenden
sonra birbirlerine başsağlığı diledi. Törende konuşan Öğrenci Konseyi
Başkan Yardımcısı Fatih Demir, istifa eden Başkent Doğalgaz Genel
müdürü Veysel Karani Demir'in olayla ilgili sözleri ve faciayı yılbaşı
kutlamasına bağlayan Vakit Gazetesi'nin haberlerini eleştirince,
salonda uzun süreli bir alkış protestosu yaşandı.