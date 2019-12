Olay müdürün sicili de kabarık çıktı

İstifa eden gaz müdürü hapis cezası da almış

Dosyayı sakladı

Ceza ertelenemez

‘Doğalgaz faciasından Gökçek de sorumlu’

Ankara'daki "doğalgaz faciası"nda hayatını kaybeden 7 Bilkentli, törenle anıldı. Tarık Yılmaz'ın kardeşi 16 yaşındaki Tilbe'nin ağabeyine yazdığı mektup, törene katılanları gözyaşına boğdu..

'ŞİMDİ KARA TOPRAKTASIN'





'ÜLKENİN UMUDUYDUNUZ'

VAKİT VE DEMİR'E TEPKİ

7 üniversite öğrencisinin ölümünün ardından Başkent Doğalgaz A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden istifa etmek zorunda kalan Veysel Karani Demir’in “görevi kötüye kullanmak” suçundan 1 yıl hapis, 3 ay da memuriyetten men cezasına çarptırıldığı ortaya çıktıAAnkara 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce 11 Haziran 2008’de “görevi kötüye kullanmak” suçundan 1 yıl hapis, 3 ay da memuriyetten men cezasına çarptırılan Veysel Karani Demir’in 7 Temmuz’da Yargıtay’da temyiz ettiği kararın gerekçesinde, mahkumiyete getiren olay şöyle anlatıldı: Polatlı Belediyesi Hesap İşleri Müdürü olarak görev yapan Demir, daha sonra da Ankara Özel İdare’de Mahalli İdareler Kontrolörlüğü’nde kontrol memuru olarak çalıştı. Polatlı’da görev yaparken başlayan adli soruşturmada ’ihtilasen zimmet’ suçundan hakkında Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. Yargılama sonucunda verilen karar Yargıtay’a gitti, ancak Yargıtay eylemin ’evrakta sahtecilik’ suçunu oluşturduğu sonucuna vardı.Dosya lüzumu muhakeme kararı verilmesi için Polatlı Kaymakamlığı’na gönderildi. Dosya, kaymakamlık tarafından gerekli soruşturmanın yapılması için muhakkik atanması talebiyle 9 Aralık 1994’de Valiliğe gönderildi. Valilik de Dursun Kavak’ın muhakkik olarak görevlendirdi, dosya aynı gün Mahalli İdareler Kontrolörlüğü’ne gönderildi. Demir, görev yaptığı yere gelen kendisinin önceki göreviyle ilgili dosyayı ’ele geçirerek’ uzun süre sakladı.Müfettiş soruşturmasında durumun anlaşılması üzerine Demir, 20 Mayıs 2002’de dosyayı ortaya çıkarmak zorunda kaldı ve dosya muhakkik Kavak’a ulaştırıldı. Demir ise, aynı bölümde çalışan ve kendisi hakkındaki soruşturmada muhakkik olarak tayin edilen Kavak’a giderek, “görevi kötüye kullanmak” suçunu belirten bir fezleke hazırladığını, bunu onaylamasını istedi. Kavak ise bunu kabul etmeyerek, Demir hakkında “resmi evrakta sahtecilik” suçundan yargılanması istemiyle fezleke hazırlayarak, Valiliğe bildirdi. Demir hakkında dava bu gelişmeden sonra açılabildi ve 6 yıl sürdü.Kararda, 1 yıl hapis ve 3 ay memuriyetten men cezasına çarptırılan Demir’in, “geçmişteki hali ve suça eğilimli kişiliğine” göre suç işlemekten çekineceği konusunda mahkemede kanaat oluşmadığından cezanın paraya çevrilmediği ve ertelenmediği belirtildi. Gerekçeli kararda, Demir’in daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunması, kişilik özellikleri ve yeniden suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığından “hükmün açıklanmasının ertelenmesine” ilişkin uygulamanın da yapılmamasına hükmedildi.BaŞkent Doğalgaz Genel Müdürlüğü’nden istifa etmek zorunda kalan Demir’in Ankara Valiliği Mahalli İdareler Kontrolörlüğü’nde çalıştığı dönemde Melih Gökçek hakkındaki çok sayıda soruşturma dosyasını kapattığı iddiası Meclis gündemine de taşındı. CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, Demir ile Gökçek arasında “karşılıklı paslaşma” olarak nitelendirdiği ilişkiye dikkat çekerek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay’dan, Demir’in valilikteki görevi sırasında Gökçek hakkında kaç dosyayı incelediğini, bu dosyaların akıbetinin ne olduğunu açıklamasını istedi.Ersin önergesinde, İçişleri Bakanı Atalay’a şu soruları yöneltti:* Veysel Karani Demir’in, Melih Gökçek Başkanlığı’ndaki Ankara Belediyesi hakkında yürüttüğü soruşturma dosyalarının konuları neydi? Bu soruşturmaların sonuçları nedir?* Doğalgaz hakkında hiçbir bilgi birikimi ve deneyimi olmayan Veysel Karani Demir’i, Başkent Doğalgaz’ın başına getirerek 7 gencimizin ölümünden dolaylı olarak sorumlu olan Melih Gökçek hakkında soruşturma açtıracak mısınız?Bilkent Üniversitesi, doğalgaz faciasına kurban verdiği 7 öğrencisini unutmadı... Üniversitede düzelenen törende, yaşamını yitiren gençlerden Tarık Yılmaz'ın kardeşi Tilbe Yılmaz, kürsüden ağabeyine seslenince, gençlerin okul arkadaşları hıçkırıklara boğuldu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde düzenlenen törene yüzlerce öğrenciyle birlikte YÖK Başkanı Özcan da katıldı.Yaşamını yitiren 7 gencin yakınlarının da katıldığı törende en duygusal konuşmayı Tarık Yılmaz'ın 16 yaşındaki kardeşi Tilbe Yılmaz yaptı. Kürsüden ağabeyine seslenen Tilbe Yılmaz, "Şu an beni gördüğünü, duyduğunu biliyorum. Seni son defa gördüğümde beyaz kefene sarmışlardı. Abim diye haykırdım. Ses vermedin. Öptüm buz gibiydin. Bu nasıl bir acı... Tarık öldü diyorlar, ama kimse içimdeki yangını bilmiyor. Sırdaşım, dert ortağım. Sen gittin, derdimi kime anlatayım. Kime koşulsuz güveneyim. Kim sever beni senin sevdiğin gibi. Kim gözünü kırpmadan canını ortaya koyar benim için. Şimdi kara topraktasın, yalnız değilsin. Dedem ısıtacak seni. Keşke elimde olsaydı, nefesimi sana verseydim. Hayat doluydun abim. Benim iyi kalpli sevecen babayiğit, karagözlü abim. Allah kimseye ama kimseye kardeş acısı yaşatmasın" diye konuştu.Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar da, "Tertemizdiniz. Her genç insan gibi bu ülkenin umuduydunuz. Çocuklarımızdınız. Yok olmadınız, hüznümüz oldunuz. Sizi hep masumiyetinizle, iyilik ve sevgiyle hatırlayacağız" dedi. Bu arada yurtdışında bulunan Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Doğramacı'nın mesajı okundu.Tören Adli Tıp Morgu'nda cenazeleri karışan Erol Can Özdokumacı ile Tarık Yılmaz'ın ailelerini de buluşturdu. Tarık Yılmaz'ın bir yakını, karışıklık sırasında aldıkları malzemeler arasında bulduğu ve Erol Can'a ait olan tespihi annesine iade etti. Acılı aileler, törenden sonra birbirlerine başsağlığı diledi. Törende konuşan Öğrenci Konseyi Başkan Yardımcısı Fatih Demir, istifa eden Başkent Doğalgaz Genel müdürü Veysel Karani Demir'in olayla ilgili sözleri ve faciayı yılbaşı kutlamasına bağlayan Vakit Gazetesi'nin haberlerini eleştirince, salonda uzun süreli bir alkış protestosu yaşandı.