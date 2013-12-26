'Faiz lobisinin ayağına bastık, damarına da basacağız'

Oğlu Kaan Çağlayan’ın yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Ekonomi Bakanlığı görevinden istifa eden Zafer Çağlayan, devir teslim töreninde sert mesajlar verdi.

“Ustalıkla düzenlenen bir komplo ile karşı karşıyayız” diyen Zafer Çağlayan, "Maalesef ülkemiz üzerinde oynanan bu çirkin tezgahın ekonomimize olumsuz etkisine üzülüyorum. Biz faiz lobisinin ayağına bastık. Hayatımız yettiği sürece faiz lobisinin ayağına değil damarına basmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk operasyonuna adı karışan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, devir teslim töreninde konuştu.

Çağlayan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

İnanıyorum ki Başbakan Erdoğan ve kadrosu olarak bizler bunları daha fazla rahatsız etmeye devam edeceğiz.

Ustalıkla düzenlenen bir komplo ile karşı karşıyayız. Basında bu komplonun başladığı ilk gün saat 07.00'de operasyon başladı. Saat 07:30'da Başbakan'a "görevden affımı istiyorum" dedim. O anda görevimden ruhen ayrılmıştım.

Çeliğin nasıl daha sert olacağını bilirim

Makine mühendisiyim. Çeliğin nasıl daha sert olacağını bilirim. Bana düşmanlık yapanlara buradan haykırıyorum. Allah'ın izniyle göreceksiniz her şey gün yüzüne çıkacak. Olay en dürüst en babayiğit çalışan Başbakan'a yöneliktir.

Yokluğu da gördüm zenginliği de. 5 kardeşli 7 nüfuslu ailenin ortanca çocuğuydum. 2007'de siyasete girdim Başbakanımızın davetiyle. 6 buçuk yıldır milletvekili maaşımın tek kuruşuna el sürmedim. Benim maaşımla her ay 100 çocuğumuz burs alıyor.

Hayatımız yettiği sürece...

Maalesef ülkemiz üzerinde oynanan bu çirkin tezgahın ekonomimize olumsuz etkisine üzülüyorum. Biz faiz lobisinin ayağına bastık. Hayatımız yettiği sürece faiz lobisinin ayağına değil damarına basmaya devam edeceğiz.

Bu süreçte dış güçlerin etkisi oldu. Düşen failzerin ardından bugün maalesef faizler yüzde 10'lara dayandı. Şu an dolar tarihi seviyesine geldi. Yaratılmak istenen şey bir kaos Türkiye'yi yeniden ekonomik anlamda sıkıntıya sokmak...

Biz her ekonomik krizden daha başarılı çıkmayı başardık. Herkes yaptığının hesabını verecek. 6 buçuk yıl bakanlık yapmış bir insanım Bakanlık ne bana babamdan kaldı ne de benden çocuklarıma kalacak. Son 4 buçuk yılda buradaki ekibimle, çaycıma varıncaya kadar, rekorlar yazdık. Göreve geldiğimde ihracat 102 milyar dolardı. Şimdi 152 milyar dolara çıkardık.

2009'da 97 merkezde toplamda 115 ticari müşavir merkezimiz vardı. Bugün 154 merkezde 250 ticaret müşaviri çalışıyor. Cumhuriyet tarihinde gelmiş geçmiş en güçlü teşvik sistemini getirdik.

Tüm milletvekillerine, bilhassa benim canım ciğerim olan Mersin milletvekillerine teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü en fazla ihmal ettiğim aileme yapmak isterim.

6 buçuk yıllık bakanlık sürecimde en az 2 buçuk yıllık sürecinde kimsenin gitmediği yerlerde işadamlarıyla beraber geçirdim. İhmal ettiğim ailemin hakkımı helal etmesini istiyorum. Çocuğumu, eşimi, ailemi ihmal ettim. 24 saatin 19 saatini çalışarak geçirdim. Hepsinden önemlisi Mehmet Büyükekşi kardeşim ve tüm İhracatçı Birlik başkanlarına, MÜSİAD'a, TÜSİAD'a teşekkürlerimi sunarım. Bundan sonra yoğunluğumuz Mersin'de olacak."

Değerli bakanımız görevi benden çok çok daha iyi yapacak inanıyorum. Aynı camiadan gelmekle iftihar ettiğim değerli bakanım ihracatın birebir içinde. Kendisine başarılar diyorum.

Can ciğer dostum Egemen Bağış

Canım ciğerim dostum, dava arkadaşım Egemen Bağış bakanıma ve kardeşime de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Birbirimize yağ çekecek durumda değiliz, yağa ihtiyacımız yok. Kendisini sabah devir teslim töreninde izledim mükemmel bir konuşma yaptı.

Devir teslim töreninde, Çağlayan'a destek amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın, MÜSİAD Başkanı Nail olpak da yer alan isimler arasındaydı.