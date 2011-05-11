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Spor

'Olay çıkarmak için Kuran-ı Kerim’e el bastırdılar'

Bursaspor-Beşiktaş karşılaşması öncesi bazı tribün liderlerinin taraftarlara olay çıkarmaları için Kuran-ı Kerim’e el bastırdığı öne sürüld&

11 Mayıs 2011 03:00

T24 - Bursaspor-Beşiktaş karşılaşması öncesi bazı tribün liderlerinin taraftarlara olay çıkarmaları için Kuran-ı Kerim’e el bastırdığı öne sürüldü. 

Bursa’da geçen cumartesi günü Bursaspor-Beşiktaş maçının iptal edilmesine neden olan olaylar nedeniyle aralarında Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Osman Nuri Biçer, Bilet Satış Sorumlusu Sedat Şen ve tribün liderlerininde aralarında bulunduğu 17 kişiyi daha gözaltına aldı. 

Soruşturma devam ederken, bazı tribün liderlerinin olaylar öncesi bir araya geldikleri taraftarlara olay çıkarmaları için Kuran-ı Kerim’e el bastırdığı öne sürüldü.


2 kişi tutuklandı

Bursaspor- Beşiktaş maçı öncesi, olaylarda polisle çatışmaya giren holiganlara yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Gözaltına alınan 6’sı çocuk 19 kişiden 17’si Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla serbest bırakılırken 2 kişi tutuklandı. MOBESE kayıtlarını ve çekilen görüntüleri inceleyen ve gelen ihbarları değerlendiren polis, dün gece düzenlediği operasyonda 17 kişiyi daha gözaltına aldı.Olaylarda polislerden 70’inin yaralandığı belirtildi.



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