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Yaşam

Olay çıkaran Rus yolcular THY uçağından indirildi

İddiaya göre Rus yolcular, uçaktaki bazı yolculara el işareti yaptı

11 Ocak 2016 09:18

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Bahreyn'e gidecek olan 2 Rus kadın yolcu olay çıkarınca uçaktan indirildi.

THY'nin tarifeli seferiyle dün akşam saat 19.45'te Moskova'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen O.N ve M.P. adlı Rus yolcular, transit olarak Bahreyn'e gitmek için bindikleri TK-778 sefer sayılı uçakta olay çıkardı. İddiaya göre, aldıkları alkolün de etkisiyle uçaktaki diğer yolcuları rahatsız eden ve bazı yolculara el işareti yapan Rus yolcular, bütün uyarılara rağmen taşkınlıklarına devam edince uçağa polis çağırıldı.

Polis ve yer hizmeti şirketi görevlilerinin eşliğinde uçaktan indirilen Rus yolcular, Dış Hatlar Terminali Güvenlik Büro Amirliği'ne getirildi. Burada bir süre bekletilen yolcuların Moskova'ya geri gönderilebileceği belirtildi.

Olay üzerine THY'nin TK 778 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı gecikmeli olarak saat 22.37'de Bahreyn'e uçtu.

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