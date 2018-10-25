Olası salgını önlemek için yeterince grip aşısı yok!

Kriz nedeniyle kanser ilaçlarının ardından ağrı kesici ve grip aşılarına ulaşım da aksadı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Olası bir salgını önlemek için ise yeterince grip aşısı bulunamıyor” dedi.

Ekonomik kriz, sağlık sektörü üzerinden kendini göstermeye devam ediyor.

BirGün gazetesinden Burcu Cansu’nun haberine göre, yaşamsal öneme sahip ilaçlara ulaşımlar aksarken, ağrı kesicilere dahil ulaşılamıyor.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, grip aşısından ağrı kesiciye kadar ilaç temininde ciddi sıkıntılar yaşandığını belirtti. Sektörde yaşanan sorunlara ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Saydan, “En çok tercih edilen bir ağrı kesici, depolardan eczanelerimize ikişer, üçer kutu geliyor. Olası bir salgını önlemek için ise yeterince grip aşısı bulunamıyor” dedi.

Grip salgınlarını önlemek için özellikle bu aylarda yapılması gereken grip aşılarının depolardan az sayıda geldiğinin altını çizen Saydan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Grip aşısı Türkiye’de üretilmediğinden ithal ediliyor. Böyle bir dönemde eczanelerde ve ecza depolarında yeterli miktarda grip aşısı bulunamıyor. Vatandaşlarımız grip salgını gelmeden kendilerini korumaya almak için, aşılarını reçetelendirip eczanelerimize geliyor ama aşıların tedarikinde sorun yaşıyoruz.”

“Yılsonunda ilaç sıkıntısı yaşanmaması, piyasada bulunan ilaçların sağlanması için iller arası takas yasağının kaldırılması gerekmektedir”diyen Saydan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ülkemizdeki son ekonomik sorunlar bahane edilerek depolar tarafından eczanelerimize verilen ödeme vadeleri geri çekiliyor. Ecza depolarının ilaç firmalarından aldıkları vadelerin yıllardır eczanelerimize aynı şekilde yansıttığı gerçeği biliniyorken depoların kararlarını algılamakta zorlanıyoruz. Konuyla ilgili olarak Bakanlığın devreye girmesini, meslektaşlarımızı iflasa kadar sürükleyecek olan bu yanlış uygulamadan ecza depolarını vazgeçirmesini talep ediyoruz.”