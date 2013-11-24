'Olası İstanbul depremi dev bir tsunamiye yol açacak' iddiası

ABD’de Columbia Üniversitesi’ne bağlı Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi’nden sismik-jeoloji uzmanı Profesör Leonardo Seeber; Marmara Denizi’ndeki Çınarcık fayının kırıldığı zaman çok büyük bir tsunami yaratacağını iddia etti.

17 Ağustos 1999 depreminden bu yana Marmara Denizi altındaki fay hatlarını araştıran Seeber, New York’ta Hürriyet gazetesinden Rıza Canikligil’in sorularını yanıtladı.

Rıza Canikligil’in Leonardo Seeber ile yaptığı röportajın bir kısmı şöyle:

- Çınarcık fayı kırılırsa felaket olur mu?

Çınarcık fayının üst diliminin İstanbul’a doğru kaydığını, tek parçalı bir kırılma olduğunda da gerilim birikme ve boşalma hızlarına bağlı olarak önemli bir deprem olacağını biliyoruz. 30 km uzunluğundaki Çınarcık fayının hareketlerinin vertikal olması, üst dilimindeki kırılma durumunda dev bir tsunami yaratacağını gösteriyor. Bu sadece İstanbul değil, tüm Marmara sahilleri için felaket olur. İstanbul’un geçmişinde tsunami olduğuna dair çok sayıda veri var.

- İstanbul depremi için tarih verebiliyor musunuz?

Bu benim işim değil. Ancak, bazı araştırmacıların 20 yıl içinde büyük bir depremin olacağı ve en az 50 bin kişinin ölebileceği tahminleri hiç abartılı değil. Bizim verilerimiz de bu fayın er ya da geç kırılacağını gösteriyor.

- Kanal İstanbul olumsuz etki yapar mı?

Kanal İstanbul, mutlaka sorunlar çıkaracaktır. Marmara Denizi’nin ekoloji dengesi elbette bozulur. Ama doğa daima kendi dengesini bulur. İnsanlar ve ekonomi olumsuz etkilenir. Kanalın inşa edileceği bölgenin derinliklerinde önemli su rezervleri var. Birileri mutlaka kanalın olası etkilerini bilimsel tekniklerle araştırmalı. Boğaz’da suyun akış hızı azalacaktır. Boğaz’ın eko sistemi, hatta rengi bile değişir. Balık türlerinde de değişiklikler olacaktır.

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