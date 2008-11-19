Olası depremin maliyeti 60 milyar dolar

İstanbul’da, 7,5 büyüklüğünde bir depremin olması halinde, bina kayıplarının maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolar, ekonomik kaybın ise 40-60 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor



Bayındırlık ve İskan Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin büyük bir bölümü, 1. derece deprem kuşağında yer alıyor ve deprem kuşağının yüzde 66’sı aktif fay hatları ile kaplı. Toprakların yüzde 96’sı, farklı oranlarda deprem tehlikesine sahip bölgeler içinde bulunuyor.



Nüfusu 1 milyonun üzerindeki 11 şehir de dahil olmak üzere, ülke nüfusunun yüzde 70’i ve büyük sanayi tesislerinin yüzde 75’inin kurulduğu bölgeler, sürekli deprem tehlikesiyle karşı karşıya.



Yalnızca 19. yüzyılda 32 deprem geçiren, ortalama her 50 yılda bir orta şiddette depremin meydana geldiği İstanbul’da, olası bir depremin maliyeti çıkarıldı.



İstanbul’da, 7,5 büyüklüğünde bir depremin olması halinde, bina kayıplarının maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolar, ekonomik kaybın ise 40-60 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.



Sigortalanmış kayıpların ise toplam ekonomik kaybın yüzde 10-15’i arasında gerçekleşebileceği belirtiliyor.(AA)

