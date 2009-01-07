Olası bir ateşkesin şartları belli oluyor

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırısı ve çatışmalar devam ederken, şimdiye kadar sürdürülen uluslararası diplomatik çabalar sonucunda olası bir ateşkes planının unsurları da açığa çıkıyor.



Yetkililerin açıklamaları ve Reuters'ın diplomatik ve siyasi yetkililerle yaptığı görüşmeler sonucunda ortaya çıkan ateşkes planının ana unsurları şunlar:



- Mısır-Gazze sınırında, İsrail'in "Philadelphi koridoru" dediği bölgede görevlendirilecek, kaçakçılık tünellerini bulup, yıkmak için gerekli araçlara sahip uzman uluslararası güçler ya da ekipler konusunda müzakereler devam ediyor. Bu ekiplerin büyüklüğü ve üyelerinin kimlerden oluşacağı henüz belirlenmedi. Ancak Avrupalı bir diplomat, dünya ve bölge güçlerinin hem Mısır, hem de Filistin tarafından birkaç yüz metre genişliğinde, 15 km uzunluğundaki koridoru

denetleyecek kaynaklara sahip olduğunu belirterek, "bu yapılabilir" dedi.



- Bölgeye kaçakçılıkla mücadele için herhangi bir güç gönderilmesi, Mısır'ın razı olmasına bağlı. Filistin tarafından ise resmi onay muhtemelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından verilecek. Mısır ise Hamas'ın plana zımnen onay vermesini sağlamaya çalışacak.



- Philadelphi koridoru boyunca kaçakçılığı önleyecek yeni önlemlere ek olarak, İsrail ve Batılı güçler, denizden kaçakçılığı önlemek için bir donanma gücünün şekillendirilmesi üzerinde tartışıyor. Üst düzey bir diplomat bu deniz gücünün nasıl görev yapacağının henüz belli olmadığını söyledi. Bir İsrail savunma yetkilisi, kaçakçılığın büyük kısmının tüneller üzerinden yapıldığını, ama deniz üzerinden de önemli miktarda kaçakçılık yapıldığını ileri sürdü. İsrail

savunma yetkilisi, "Mısır tarafının Süveyş kanalı ve Port Said'i kullanarak çalışan küçük kaçakçılık teknelerin (engellenmesiyle) ilgili olarak, daha etkin olduğunu görmek istiyoruz" dedi.



- Batılı güçler, Gazze'nin, Mısır'la tek kapısı olan Refah sınır kapısının tekrar açılmasını istiyor. Refah sınır kapısı, Hamas'ın Gazze'de, Abbas'a bağlı güçleri atıp kontrolü tümüyle ele geçirdiği haziran 2007'den bu yana büyük oranda kapalı bulunuyor. Batılı güçler Refah sınır kapısının, Abbas'a bağlı güçler ve Avrupalı gözlemcilerce denetlenmesini istiyor. Batılılar ayrıca Gazze ile İsrail arasındaki ticari geçiş noktalarının insani yardım malzemelerine yeniden açılmasını istiyor. Ancak İsrail'in bu kapılarda Abbas yönetimi veya BM gibi uluslararası güçlere ne kadar kontrol yetkisi vereceği bilinmiyor.

