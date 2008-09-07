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Spor

Olajuwon ve Ewing unutulmazlar arasında

NBA’in eski yıldızlarından Nijerya doğumlu Hakeem Olajuwon ve Jamaika doğumlu Patrick Ewing, NBA’in unutulmaz isimleri arasına girdi.

07 Eylül 2008 03:00

NBA’in eski yıldızlarından Nijerya doğumlu Hakeem Olajuwon ve Jamaika doğumlu Patrick Ewing, NBA’in unutulmaz isimleri arasına girdi.
 
‘Hall of Fame’ olarak nitelendirilen ‘ünlüler kulübü’ne eski oyun kurucu Adrian Dantley, eski Miami Heat koçu Pat Riley, Detroit Pistons sahibi Bill Davidson, eski kolej koçu Cathy Rush ve televizyon yorumcusu Dick Vitale de kabul edildi.

Olajuwon, Houston Rockets’ı iki kez NBA şampiyonluğuna ulaştırırken, 1994 finallerinde Ewing’in takımı New York Knicks’i yenmiş ve bu iki oyuncu ligin en iyi oyuncuları olmuştu.

Olajuwon gençliğinde Afrika’da futbol oynamış, Ewing de küçük yaşta Boston’a gelmişti. Ewing, NBA yıldızlarını izlerken, “Hiçbir zaman onların arasında olabileceğimi düşünmedim. Onları izlemekle yetiniyordum” diye hislerini ifade etti. Hakeem’in bugüne kadar karşılaştığı en zorlu rakip olduğunu da sözlerine ekleyen Ewing, “Ben onu üniversitede yendim, o da beni NBA’de” diyerek geçmişi andı.

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