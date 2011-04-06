-OLAĞANÜSTÜ SEÇİME GİDİLMEMESİ İÇİN İHTİYATİ TEDBİR İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun idari yönden ibra edilmemesi kararının uygulanmaması ve olağanüstü seçime gidilmemesi amacıyla ihtiyati tedbir kararı aldı. Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, avukatı aracılığıyla başvuruda bulunan kongre üyesi Kayhan Berberoğlu'nun talebini inceledi. Mahkeme, 27 Mart'taki Mali Genel Kurul toplantısında alınan yönetim kurulunun idari yönden ibra edilmemesi kararının uygulanmaması ve olağanüstü seçime gidilmemesi yönünde ihtiyati tedbir kararı alınmasına, kararın taraflara tebliği edilmesine hükmetti. -BİLEN: ''POLAT DAHİL BÜTÜN YÖNETİCİLER SEÇİME GİREBİLİR''- Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden ve divan kurulu üyesi Mehmet Bilen, mahkemenin, yönetimin ibra edilmemesi kararını durdurarak, başkan Adnan Polat ve yönetim kurulu üyelerine seçime girebilme fırsatı verdiğini ifade ederek, ''Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına göre Sayın Adnan Polat dahil bütün yöneticiler seçime girebilir. Kongre üyelerinin ibra etmeme kararı şu anda manevi bir anlam taşıyor. Mahkeme, tüzükten kaynaklanan engeli kaldırmış oluyor. Takdir Sayın Polat'ındır. Sonuçta yönetim seçim kararı almıştır'' ifadelerini kullandı.