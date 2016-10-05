Olağanüstü hâlin uzatılması haftaya görüşülecek

Bakanlar Kurulu'nda alınan olağanüstü hâlin (OHAL) 3 ay uzatılmasıyla ilgili karar Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Olağanüstü halin uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, haftaya TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine karar verildi.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla Meclis Başkanlığı’na gönderilen hükümet tezkeresinde, “TBMM’nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayılı kararı uyarınca ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19 Ekim 2016 çarşamba günü saat 01.00’dan geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasının, TBMM’ye arzı Bakalar Kurulu’nca 3 Ekim 2016 tarihinde kararlaştırılmıştır” denilmişti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nun ardından yaptığı basın açıklamasında MGK'nın tavsiye kararı üzerinde OHAL'in 90 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.