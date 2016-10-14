'Olağanüstü hâl rektörleri'nde rekor onda; 22 pozisyona vekâleten atandı

Gümüşhane Üniversitesi rektörünün yedi fakültenin dekan vekilliğini yürütmesi tartışılırken Pamukkale Üniversitesi’ne vekâleten atanan rektörün 16 fakülteye dekan, 3 yüksekokul ile 2 enstitüye de müdür vekilliği yaptığı ortaya çıktı. Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında görevinden alınan veya tutuklanan akademisyenler yerine atanan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, “Zor ama yapmak zorundayım” dedi.

Hürriyet'ten Gülseven Özkan'ın haberine göre, 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi ardından 1577 fakülte dekanının istifasından sonra YÖK, çoğunlukla vekaleten görevlendirme yaptı, bazılarında asaleten atamalar da oldu. Bazı rektörler dekan vekilliğini üstlenirken ortaya ilginç tablolar çıktı.

Gümüşhane Üniversitesi’nde rektörün 7 fakültenin de dekan vekilliğini üstlenmesi konuşulurken Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ rekoru elinde tutuyor. Kendisi de vekil Rektör olan Prof. Dr. Bağ, 16 fakültenin dekan vekilliğini yürütürken, aynı zamanda 3 yüksekokul ve 2 enstitünün de müdür vekili. Rektör Bağ, şunları söyledi:



“Üniversitemizde FETÖ operasyonu sonrası tutuklamalar oldu. Rektörümüz (Prof. Dr. Hüseyin Bağcı) görevden alındıktan sonra ben göreve geldim. Benim göreve getirilme nedenim FETÖ ile mücadele. Cumhurbaşkanımızın onayı ile verilmiş bir karar. Bunu sürdürürken de dekanlıkların üzerimde tutulmasının bu mücadelede daha sağlıklı olacağı vurgulandı. Eğitimi kesinlikle aksatmıyoruz. Her yönetim kuruluna kendim katılıyor, her şeyi takip ediyor, ilgileniyorum. Büyük yük ama yapmak zorundayım. Bu konuda YÖK’e isim göndermedim. Uygun zamanda elbette görevlendirme yapılır.”

Giresun'da profesör yok

Dekan vekilliğinde rekora giden bir isim de Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun. Toplam 12 olan fakülteden 7’sinde dekan vekilliği yapan Prof. Dr. Coşkun, şöyle konuştu:

“Dekanların asaleten atamanması için YÖK’e isimleri önerdik. Dekan vekili olarak göreve başlayanlar oldu. Benim dekan vekili olduğum fakülteler için önerecek, çalışmaya uygun bulmadığımız isimler olmuş olabilir. Bu durumun ortaya çıkmasındaki diğer bir neden de profesör olmaması. Örneğin İslami Bilimler Fakültesi’nde profesör yok.”

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın ise önceki gün iki fakültenin dekan vekilliğini bıraktığından beş fakültede vekil dekanlığı sürdürüyor. Bunun OHAL döneminden kaynaklandığını anlatan Rektör, “Dekanlığa önerdiğimiz isimler YÖK’te. İşlerin yürümesi için böyle bir süreç yürütülüyor. Bu normal” dedi. YÖK’ün, dekanların istifasıyla üniversitelerde boşluk olmaması için rektörlerin dekan vekili olarak görev yapabilmesi yönünde bir kararı var.

Bir rektör kaç dekan vekilliği yapıyor?

16 FAKÜLTE: Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ aynı zamanda 3 yüksekokul ve 2 enstitü müdür vekili.

7 FAKÜLTE: Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun

5 FAKÜLTE: Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın

4 FAKÜLTE: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan

3 FAKÜLTE: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu