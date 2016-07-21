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15 Temmuz Darbe Girişimi

Erdoğan Bakanlar Kurulu sürerken açıkladı: Fransa da olağanüstü hâl ilan etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK’nın ardından başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu sürerken Al Jazeera'ya açıklamalar yaptı

21 Temmuz 2016 00:04

Bakanları Kurulu’nun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cuntacı grubun darbe girişimi yaptığı 15 Temmuz Cuma akşamından sonraki ilk toplantısı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam ediyor. Bakanlar Kurulu sürerken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde El Cezire TV'ye açıklamalar yapan Erdoğan, toplantıdan çıkacak kararlar arasında en merak edilen konuların başında gelen olağanüstü hâl ilanı konusunda önemli bir mesaj verdi. Erdoğan, Paris'teki IŞİD saldırılarını hatırlatan Erdoğan, "Fransa da önce üç ay olağanüstü hâl ilan etti, sonra üç ay daha uzattı" dedi.
Diğer yandan, Bakanlar Kurulu’ndan hemen önce Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) alınan kararları değerlendiren hükümetin açıklama yapması bekleniyor.

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamayı Erdoğan yapacak. 

15 soruda olağanüstü hâl rejimi

Bakanlar Kurulu kararları arasında en merak edilen konuların başında hükümetin anayasanın 120. maddesi uyarınca olağanüstü hâl ilanına gidip gitmeyeceği geliyor.

Bugünkü (20 Temmuz 2016) MGK toplantısından sonra rutin uygulamanın dışına çıkılarak açıklama yapılmadı, toplu açıklamanın Bakanlar Kurulu'nun ardından yapılacağı bildirildi.

 

 

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