Olağanüstü güvenlik tedbirleri

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|Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda
İngiltere'nin Manchester United takımıyla yarın yapacağı karşılaşmada olağanüstü
güvenlik önlemleri alınacak.
BJK İnönü
Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak dev maçta 1100 emniyet, 1230 da özel güvenlik
personeli görev yapacak.
Maç için emniyet tedbirleri saat 17.45'te en üst
seviyede uygulanmaya başlanacak.
İngiliz takımının taraftarlarından 200
kişilik bir grubun toplanacağı Taksim Meydanı'nda; havalimanı üzerinden, metro
güzergahından geleceği bildirilen 1000 kişilik grup için Kabataş İskelesi ve
metro durağında; iki takım taraftarlarının karşılaşma alanı olabilecek
Dolmabahçe Meydanı'nda da güvenlik önlemleri alınacak.
Karşılaşma öncesi
stat kapıları saat 18.45'te açılacak, stat dışında oluşturulan güvenlik çemberi
içine biletsiz seyirci alınmayacak. Statta 6'sı polis kamerası olmak üzere
toplam 86 kamera ile tespit yapılacak. Stat ve çevresinde alkollü içki
içilmeyecek ve satışı da yapılamayacak. Aşırı derecede alkollü olan kişiler de
stada
alınmayacak.