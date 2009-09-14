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Spor

Olağanüstü güvenlik tedbirleri

14 Eylül 2009 14:39

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda İngiltere'nin Manchester United takımıyla yarın yapacağı karşılaşmada olağanüstü güvenlik önlemleri alınacak.

BJK İnönü Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak dev maçta 1100 emniyet, 1230 da özel güvenlik personeli görev yapacak.
Maç için emniyet tedbirleri saat 17.45'te en üst seviyede uygulanmaya başlanacak.

İngiliz takımının taraftarlarından 200 kişilik bir grubun toplanacağı Taksim Meydanı'nda; havalimanı üzerinden, metro güzergahından geleceği bildirilen 1000 kişilik grup için Kabataş İskelesi ve metro durağında; iki takım taraftarlarının karşılaşma alanı olabilecek Dolmabahçe Meydanı'nda da güvenlik önlemleri alınacak.

Karşılaşma öncesi stat kapıları saat 18.45'te açılacak, stat dışında oluşturulan güvenlik çemberi içine biletsiz seyirci alınmayacak. Statta 6'sı polis kamerası olmak üzere toplam 86 kamera ile tespit yapılacak. Stat ve çevresinde alkollü içki içilmeyecek ve satışı da yapılamayacak. Aşırı derecede alkollü olan kişiler de stada alınmayacak.

 

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