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Yaşam

Okyanusun dibinde yeni keşif

Atlantik Okyanusu'nun dibini araştıran bilim insanları şaşırtan bir keşfe imza attılar

07 Temmuz 2010 03:00

T24- Atlantik Okyanusu'nun dibini araştıran bilim insanları şaşırtan bir keşfe imza attılar



Garip şekilli, parlak renkli ve hatta saydam görüşlü bu yaratıklar bilim insanlarını şaşırttı.
Atlantik Okyanusu'nun dibi araştırılırken keşfedilen bu canlıların varolduklarını bile kimse bilmiyordu.
Günümüz dalma teknolojisini kullanan bilim insanları, okyanusların dibinde 10'dan fazla yeni canlı türü keşfettiklerine inanıyorlar.
Aberdeen Üniversitesi Okyanus Laboratuvarı'nın yöneticisi Profesör Monty Priede, "Bu keşif, Atlantik Okyanusu'ndaki derin deniz yaşamıyla ilgili düşüncelerimizi değiştirdi." diyor ve ekliyor:
"Yeni teknolojileri kullanarak, okyanusun ortasında yer alan vadilere ulaşıp, varolduğundan bile şüphelenmediğimiz şeylerle karşılaşabiliriz."

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