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Dünya

Okyanusta kaybolduktan 5 ay sonra bulundular

İki kadın, Japonya'nın 900 kilometre güney doğusunda beraberlerindeki köpekleri ile kurtarıldı

27 Ekim 2017 11:39

İki denizci kadın ve köpekleri, Pasifik Okyanusu'nda kaybolduktan 5 ay sonra bulundu. Kurtarma anları ABD Deniz Kuvvetleri tarafından görüntülendi ve Youtube üzerinden paylaşıldı.

Jennifer Appel ve Tasha Fuiaba, isimli denizciler, Hawaii'den Tahiti'ye doğru 3 bin 200 kilometrelik yolculuk için geçen baharda yelken açtı.

Ancak teknelerinin motoru mayıs ayındaki bir fırtınada bozuldu. İkili yola yelkenle devam etme kararı aldı ancak burada da işler yolunda gitmedi.

Tahiti'ye varmayı planladıkları süreyi iki ay aşınca, yardım çağrısı yapma kararı aldılar.

Ancak en yakın kara parçası yardım sinyallerini alabilecek uzaklıkta değildi. Bir deniz aracının yardım sinyalini yakalaması da aylar sürdü.

Bir Tayvan balıkçı teknesi tarafından tespit edilen yardım çağrısı ABD Deniz Kuvvetleri'ne iletildi. İki kadın, Japonya'nın 900 kilometre güney doğusunda beraberlerindeki köpekleri ile kurtarıldı.

"Yaşadığım tam bir rahatlamaydı"

Kurtarma anları ABD Deniz Kuvvetleri tarafından görüntülendi ve Youtube üzerinden paylaşıldı.

Jennifer Appel isimli denizci o anları, "Hayatımız kurtuldu. Yaşadığım tam bir rahatlamaydı" diye anlattı.

Bu kadar ay süresince hayatta kalabilmelerinin, yanlarına bir yıl yetecek kadar yiyecek almaları ve su arıtıcı taşımaları sayesinde olduğu açıklandı.

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