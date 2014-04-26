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Çevre

Okyanuslarda maden ocağına yeşil ışık

Kanadalı bir maden şirketi okyanus dibinde maden çıkarmak için Papua Yeni Gine ile anlaşma imzaladı

26 Nisan 2014 14:22

Okyanus dibinde maden ocağı açma planları yakında gerçekleşecek. Kanadalı bir maden şirketi, deniz dibinde kazı çalışmalarını başlatma yönünde bir anlaşmayı Papua Yeni Gine (PYG) ile imzaladı. Proje 1500 metre derinlikte bakır, altın ve diğer değerli maden cevherlerinin çıkarılmasını hedefliyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, çevreciler, okyanus tabanında yapılacak maden kazılarının sualtı yaşam üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkilerinin olacağını söylüyor. Nautilus Minerals adlı şirket, 1990'lardan bu yana deniz altı minerallerini çıkarmak için girişimlerde bulunmakla birlikte operasyonun koşulları ve kapsamı ile ilgili PYG hükümetiyle uzun bir müzakere evresine girmişti.

Yeni varılan anlaşma uyarınca PYG operasyon masrafları için 120 milyon dolar katkıda bulunma karşılığında çıkarılan madenlerde yüzde 15 pay sahibi olacak. Beş yıla kadar başlaması beklenen maden çıkarma çalışmaları, okyanus tabanındaki hidrotermal bacalar etrafında biriken mineraller üzerinde yoğunlaşacak.

 

Çevreciler endişeli

 

Deniz dibinden çıkan asit oranı yüksek aşırı sıcak su, soğuk ve alkali deniz suyuyla karşılaştığında mineral tortularının birikmesine yol açıyor.

Bu bacalarda karadakinden çok daha zengin altın ve bakır maden cevherleri bulunuyor. Erişim sorunu ve yüksek maliyet nedeniyle benzeri planlar daha önce uygulanabilir bulunmamıştı. Fakat son yıllarda denizde petrol ve gaz çıkarma tekniklerinin gelişmesi ve değerli metallerdeki fiyat artışı bu planları yeniden gündeme getirdi.

Çevre örgütü Greenpeace okyanus tabanlarının haritasının henüz çıkarılmadığını ve maden çıkarma operasyonlarının buradaki yaşama ne kadar zarar vereceğinin bilinmediğini belirtiyor.

Nautilus maden şirketi ise çalışma yapılacak alanın 10 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu ve su altı yaşamın kısa sürede normale dönmesini beklediklerini söyledi. Bu yeni sektörü denetleyen Birleşmiş Milletler'e bağlı uluslararası kuruluş, bugüne kadar 19 ruhsat verildiğini açıkladı.

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