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Yaşam

Okyanuslar asit gölüne dönüşüyor

Son yüzyıllarda atmosferdeki karbondioksit oranı yüzde 30 arttı, suyun asitlik veya bazlık durumunu gösteren pH seviyesinin 8,1'e düştü.

02 Mart 2012 11:31

 

T24 - Okyanuslardaki asitleşmenin 300 milyon yıldan bu yana hiç olmadığı kadar arttığı bildirildi.

İngiltere'deki Bristol Üniversitesinden Andy Ridgwell ve meslektaşlarının yaptığı araştırma, atmosferdeki artan karbondioksit oranı nedeniyle okyanusların çok daha asitli hale geldiğini gösterdi.

Amerikan “Science” dergisinde yayımlanan araştırmada, okyanuslardaki asit oranının artmasının, somon, istiridye gibi türler ile mercan resiflerinin yok olma riskini artırdığı ve deniz ekosistemi için büyük tehdit oluşturduğu belirtildi.

Son yüzyıllarda atmosferdeki karbondioksit oranının yüzde 30 arttığı, suyun asitlik veya bazlık durumunu gösteren pH seviyesinin 8,1'e düştüğü ve bunun asit oranını çok yüksek olduğu anlamına geldiği vurgulandı.

Araştırmaya imza atanlardan ABD'deki Columbia Üniversitesinden Barbel Honish, sonuçların okyanusların asitleşme hızının 56 milyon yıldan bu yana en az 10 kat fazla olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

 

 

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