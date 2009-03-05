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Okyanusçu vekilin telekulak isyanı

Okyanus operasyonunda çete üyesiyle konuşması dinlemeye takılan AKP'li vekil Çetinkaya: Arkadaşım olan işadamının derdini dinliyorsam çeteye üye olmam mı lazım?

05 Mart 2009 02:00

Konya’daki Okyanus operasyonunda çete üyesiyle telefon konuşması dinlemeye takılan AKP Konya Milletvekili Abdullah Çetinkaya, "Arkadaşım olan işadamının derdini dinliyorsam çeteye üye olmam mı lazım?" diye konuştu.

Çetinkaya, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanlığı’ndan aldığı 3 Mart 2009 tarihli bir yazıyı basına dağıtarak hakkında çete üyeliğinden fezleke düzenlenmediğini söyledi. Çetinkaya’nın belgelerinde Adana Cumhuriyet Savcılığı’nın "tehdit" suçlamasıyla soruşturma yürüttüğü görüldü. Mahkemeden izinli yasal dinlemeye takılmasına karşın, isyan eden Çetinkaya, şunları söyledi:

"Olağan bir konuşmadan bir işadamının bir milletvekilini arayıp derdini anlatmasından hakkımızda çete diye fezleke düzenlenecekse Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletinde sorun var demektir. Bu arkadaşın telefonu dinleniyormuş. Her gün binlerce kişiyle konuşuyoruz. Konuştuğum Konya’nın saygın bir işadamı. Ben bunu dinliyorsam suçlu mu oluyorum? Bundan hepimiz mustaribiz. Bütün Türkiye paranoya yaşıyor. İnsanlar evlerinde rahat uyuyamıyorlar, aileleriyle rahat konuşamıyorlar. Buna nasıl bir denetim bulacağız bilemiyorum. Ergenekon’la ilgili de bir sürü vatandaşın özeli dinlenmiş. Ne yapalım kapalı bir odada mı yaşayacağız? Biz de insanız."

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