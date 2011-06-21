Okyanus diye bir şey kalmayacak!

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Deniz uzmanlarından oluşan bir uluslararası kurulun ön raporunda, dünyadaki denizlerin durumunun tahmin edilenden çok daha hızlı kötüleştiği belirtildi.Oxford Üniversitesindeki toplantıda bir araya gelen uzmanlar, mercan kayalıkları gibi tüm deniz ekosisteminin bir kuşak içinde kaybedilebileceği uyarısında bulundu.Halihazırda balık stoklarının azaldığı ve bunun hem gıda fiyatlarının yükselmesi hem de bazı bölgelerde açlık sorununa yol açabileceği belirtildi.Uzmanlar, atmosfere salınan karbondioksit miktarındaki artışın okyanuslardaki ısıyı yükselttiğini, bunun yosunların çoğalmasına yol açtığını, böylece oksijen azalırken sudaki asitliğin arttığını belirtti.Uluslararası Okyanusların Durumu Programı'ndan Dr. Alex Rogers, türlerin yok olmasına göz yumulursa, gelecek kuşağın zarar göreceğini söyledi.Deniz uzmanları, karbon emisyonlarının azaltılması, aşırı avlanmanın önlenmesi, denizlerde koruma bölgeleri oluşturulması ve kirliliğin azaltılması gibi bir dizi acil tedbir alınması çağrısında bulundu.