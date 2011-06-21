T24 LogoT24 Logo
Çevre

Okyanus diye bir şey kalmayacak!

Okyanusların, iklim değişimi ve aşırı avlanma gibi insanlardan kaynaklı nedenlerle "tükenme aşamasına" doğru gittiği bildirildi.

21 Haziran 2011 03:00

T24 - Okyanusların, iklim değişimi ve aşırı avlanma gibi insanlardan kaynaklı nedenlerle "tükenme aşamasına" doğru gittiği bildirildi.



Deniz uzmanlarından oluşan bir uluslararası kurulun ön raporunda, dünyadaki denizlerin durumunun tahmin edilenden çok daha hızlı kötüleştiği belirtildi.

Oxford Üniversitesindeki toplantıda bir araya gelen uzmanlar, mercan kayalıkları gibi tüm deniz ekosisteminin bir kuşak içinde kaybedilebileceği uyarısında bulundu.

Halihazırda balık stoklarının azaldığı ve bunun hem gıda fiyatlarının yükselmesi hem de bazı bölgelerde açlık sorununa yol açabileceği belirtildi.

Uzmanlar, atmosfere salınan karbondioksit miktarındaki artışın okyanuslardaki ısıyı yükselttiğini, bunun yosunların çoğalmasına yol açtığını, böylece oksijen azalırken sudaki asitliğin arttığını belirtti.

Uluslararası Okyanusların Durumu Programı'ndan Dr. Alex Rogers, türlerin yok olmasına göz yumulursa, gelecek kuşağın zarar göreceğini söyledi.

Deniz uzmanları, karbon emisyonlarının azaltılması, aşırı avlanmanın önlenmesi, denizlerde koruma bölgeleri oluşturulması ve kirliliğin azaltılması gibi bir dizi acil tedbir alınması çağrısında bulundu.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24