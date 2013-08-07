Okuyan: Başbakan hakkında derhal dava açılmalı

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, "Başbuğ mahkum oluyorsa Başbakan hakkında derhal dava açılmalı" dedi.

Yalova'da konuşan eski Bakanlardan Yaşar Okuyan, Ergenekon davasının baştan beri hukukun dışında olduğunu öne sürdü. Okuyan, "İlker Başbuğ darbe yapmaktan, terör örgütü yöneticiliğinden mahkum oluyorsa, onun 7 sene en yakın mesai arkadaşı olan Recep Tayyip Erdoğan hakkında da derhal dava açılması lazım" dedi.

Okuyan, Atatürkçü Düşünce Derneği Yalova Şubesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Okuyan, "Ergenekon olarak adlandırılan dava baştan beri hukukun dışında. Ceza mahkemeleri usul yasasının dışında. Tertiplenmiş verilerle, sahte delillerle, sahte bir takım şeyler var. Balyoz davası da aynı, maalesef böyle bir konumu var" dedi.

12 Eylül'de ihtilalin mahkemesinde yargılandığını ve 2 yıl cezaevinde yattığını belirten Okuyan, idamla yargılandığı ve beraat ettiği ihtilalin mahkeme salonunda hiçbir gün sanık yakınları, eşi, oğlu, kızı, karısı, babasına kısıtlama yapılmadığını söyledi.



'Kasımpaşalılığını Suriye sınırında göster'



Silivri'de kurulan bariyerleri eleştiren Yaşar Okuyan, "Vali diyor ki 'Silivri'ye girmek yasak'. Gittik, gördük. Cumhuriyet tarihinde böyle bir mahkeme yok. Tarlalar tutulmuş, ovalar tutulmuş. İki ayrı bariyer yan yana. Yerlere çakılmış, betonlanmış kilometrelerce. Ben diyorum ki; Sayın başbakan, bu kadar titizliğinizi gelin şu Suriye sınırında gösterin. Siz Kasımpaşalılığınızı orada gösterin. Bunun tek sorumlusu başbakandır. Vali falan beni enterese etmez" diye konuştu.



'Başbakan'ı tarih affetmeyecektir'



Okuyan, müebbet hapse mahkum olan İlker Başbuğ'un Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı kararnamelerinde altında Başbakan'ın ve Cumhurbaşkanı'nın imzası bulunduğunu kaydeden Okuyan, "7 sene senin dibinde olan Genelkurmay Başkanlığı'nı, Genelkurmay İkinci Başkanlığı'nı, Kuvvet Komutanlığı'nı yapmış olan birisi terör örgütünün üyesiyse, darbe yapmayı planlamışsa, sen başbakan olarak orada neyi temsil ediyorsun ? Sen Başbakan olarak bunu görmemişsen, hissetmemişsen, terör örgütüne yardım ve yataklıktan hakkında dava açılması lazım. İlker Başbuğ darbe yapmaktan, terör örgütü yöneticiliğinden mahkum oluyorsa, onun 7 sene en yakın mesai arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan hakkında derhal dava açılması lazım" dedi.