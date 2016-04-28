"Okuyacağı Kuran sayfasını 2008 ajandasının 17 Aralık tarihli sayfasına koyan kadın tutuklandı" iddiası

Aksaray'da düzenlenen bir operasyonda, polisin bulduğu 2008 yılına ait ajandanın 17 Aralık tarihli sayfasındaki “20 sayfa Kur’an-ı Kerim, 2 bab Cevşen ve 20 sayfa kitap okuma” notunu suç saydığı, kadının cezaevine gönderildiği iddia edildi.



Özgür Düşünce gazetesinden Erkan Acar'ın imzasıyla yayımlanan (28 Nisan 2016) haber şöyle:

"Aksaray Girişimci İşadamları Derneği (AGİAD) özelinde yapılan operasyonlarda aralarında avukat, memur ve iş adamlarının da bulunduğu 33 kişi 22 Nisan'da gözaltına alındı. 2 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında yapılan gözaltı işlemleri sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Eşi yokken evi arandı

Bir iş adamının evine giden polis, şahıs evde olmamasına rağmen evde arama yaptı. Sayfalarında yapılması planlanan notlar, çeşitli kitaplardan alıntılar ve günlük okunacak Kur-an'ı Kerim notların bulunduğu 2008 yılına ait olan ajandayı sayfa sayfa inceleyenpolisler, 17 Aralık tarihli sayfada yazılanlara takıldı. Sayfadaki, “20 sayfa Kur'an-ı Kerim, bab Cevşen ve 20 sayfa kitap okuma” notu, iş adamının eşi S.A'ya (45) soruldu.

Yolsuzluk bağlantısı kuruldu

Ajandanın kendisine ait olduğunu belirten S.A, günlük olarak belirli miktarda Kur'an- ı Kerim okuduğunu, tespih çektiğini söyledi. Ancak polis, 2008'de tutulan notların 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasıyla bağlantısı olduğunu ileri sürdü. Yolsuzluk operasyonuyla hiçbir ilgisi olmadığını belirten S.A, “Günlük okunan dua ve Kur'an-ı Kerim notlarının 17 Aralık tarihine denk gelmesinin 5 yıl sonra yapılacak olan yolsuzluk operasyonuyla nasıl bağlantısı olur” diye sordu.

Cezaevine gönderildi

Ajandaya el koyan polis evden ayrıldı. Ancak ertesi gün, S.A. hakkında da gözaltı kararı alınarak 2 çocuk annesi kadın Aksaray Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan sorgunun ardından mahkemeye sevk edilen S.A. tutuklandı. S.A, Aksaray'da Kadın ve Çocuk Tutukevi olmadığı için Ankara'daki Sincan Cezaevi'ne gönderildi"