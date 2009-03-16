Okuyabilmek için gözlerinden oldu!

Konya'da yüzde 10 gören gözlerini yazıların zorlayacağı ve tamamen görme yeteneğini kaybedeceği gerekçesiyle okula gitmesi istenmeyen Hatice Olcay, ilk tercihi olan hukuk fakültesini bitirdi, 22 yıldır avukatlık yapıyor.



Hatice Olcay (45), yüzde 90 görme kusurlu dünyaya geldiğini, ailesinin bu durumu kendisi 4 aylıkken fark ettiğini söyledi.



Bunun üzerine ailesi tarafından sürekli doktora götürüldüğünü, ancak bir sonuç alınamadığını belirten Olcay, "İlkokul bitinceye kadar sürekli Ankara'ya gidip geldim. Doktorlar görebilmem için yapılacak bir şeyin olmadığını söyledi. Tedavisi yokmuş. Hayatımı bu şekilde sürdürmek zorundaymışım. Doktorlar, gözlerimi tamamen kaybetmemem için okula gitmemi istemedi" dedi.



Okula gizlice gitti



İlkokulu gözleri gören öğrencilerle birlikte bitirdiğini ve okulda derece yaptığını ifade eden Olcay, şöyle konuştu:



"İlkokul bittikten sonra eğitimime bir yıl ara verdim. Çünkü doktorların tavsiyesi üzerine ailem okula devam etmeme izin vermemişti. Ancak anne ve babamın haberi olmadan yakınlarımın desteğiyle ortaokula yazıldım. Okula bir süre gizlice gidip geldim. Ailem öğrenince destek vermek zorunda kaldı. Yazıları büyüteçlerle okumaya çalıştım. Öğretmenler soruları okudu, ben de büyüteç yardımıyla kağıda yazarak cevapladım. Bazen sadece sözlü sınava tabi tutuldum. Ancak yine de ortaokul ve liseyi dereceyle bitirdim. Arkadaşlarım ve ailem konuları okudu, ben de kafama yazdım."



‘Git evinde otur’



Üniversite sınavı öncesi gözleri için doktor raporu almaya gittiğinde, kendisine "git evinde otur" dediklerini anlatan Olcay, şunları söyledi:



"Bu şekilde davranılması beni daha çok kamçıladı. Üniversite sınavına girdim. İlk tercihim olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. Bu durum beni çok sevindirdi. Okula arkadaşlarım ve ailemin yardımıyla gittim. Onların desteğini arkamda gördüm. Üniversiteyi zamanında ve başarıyla bitirdim. Fakültedeki hocalarım, eğitim kadrolarında görev almam için üniversitede kalmamı istendi ancak ailemin yanında olmak istediğimden bu teklifi kabul etmedim. Üniversite bitince, görmeyen gözlerimle hep daha ileriye gitmek için mücadele etmeye başladım."



Şimdi hukuk işleri müdürü



Bugün, doktorların tavsiyesini dinlemediği için hiç göremediğini ve yazıları okuyamadığını, sadece renkleri seçebildiğini dile getiren Olcay, şunları kaydetti:



"Gözlerimi kaybettim. Ancak bu durumdan hiç pişman değilim. İdeallerime bir bir kavuştum. Kendi ayaklarım üstünde duruyorum. 5 yılı serbest olmak üzere 22 yıldır avukatlık yapıyorum. Avukat olarak başladığım Konya PTT Başmüdürlüğü'nde Hukuk İşleri Müdürüyüm. Aynı zamanda kurumun avukatlığını da yapıyorum. Mesleğimde başarılı olduğuma inanıyorum."



4 kez kemoterapi gördü



Olcay, yaklaşık 5 yıl önce göğsündeki rahatsızlık nedeniyle doktora gittiğini ve meme kanseri teşhisi konduğunu öğrendikten sonra hemen tedavilere başlanması için gerekli girişimlerde bulunduğunu belirterek, "Üzülmesini istemediğim annem ve babamdan habersiz İstanbul'da ameliyat oldum. 4 kez kemoterapi gördüm. Bu hastalığı da yenmeyi başardım. İnsanların kolları, bacakları, gözleri olmayabilir. Ancak olumsuzluklara rağmen istendikten sonra yapılamayacak şey yok" diye konuştu.



Anne Şefika Olcay ise kızıyla her zaman gurur duyduğunu ve bu başarının diğer görme engellilere örnek olması gerektiğini söyledi.



Konya PTT Başmüdürü Hakkı Altuntaş ise Hatice Olcay'ın çalışma hayatında pek çok başarıya imza attığını, disiplinli hareketleriyle de herkese örnek olduğunu ifade etti.

