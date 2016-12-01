Okurları Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay için buluşuyor

Tutuklu yazar Aslı Erdoğan ve tutuklu dilbilimci Necmiye Alpay'ın çalışmalarını tanımak, anlamak ve anlatmak için, okurları her cumartesi atölye çalışmaları düzenleniyor. Okurlar bu hafta 8. kez Kadıköy'de buluşacaklar.

Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay'ın şahsında düşünce özgürlüğüne sahip çıkma amaçlı her cumartesi düzenlenen etkinlik, edebiyat dünyasından bir konuk öncülüğünde ücretsiz olarak gerçekleşiyor.

Erdoğan ve Alpay'ın çok yönlü eserleri hakkında konuşmak için bir araya gelecek olan okurlar, Necmiye Alpay ile farklı projelerde uzun yıllar birlikte çalışmış olan Orhan Kahyaoğlu sunumu ile 3 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Kadıköy'deki 1971 Akademi Kitabevi/Cafe'de sekizinci kez buluşacaklar.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulunda olan yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay için devletin birliğini bozma suçundan tahliye, örgüt üyeliği suçundansa tutukluluğun devamına karar verilmişti.

Geçtiğimiz hafta yazar Nil Sakman'ın "Kabuk Adam'da Ötekilik: Kişisel'in Politik Niteliği" başlığındaki sunumunu dinleyen okurlar, 3 Aralık'ta da başta şiir dergiciliğinde iz bırakmış Sombahar ve Ludingirra dergileri olmak üzere Necmiye Alpay ile farklı projelerde uzun yıllar birlikte çalışmış olan Orhan Kahyaoğlu ile "Necmiye Alpay'ın Dergicilik Serüveni ve Şiir" başlığı altında bir söyleşi gerçekleştirecekler.

Atölye çalışmalarında konukların çözümlemelerini dinleme, metinlere farklı bakış açılarından bakma ve farklı yorumlar eşliğinde fikir alış verişleri yapma olanağı elde ettiklerini belirten okurlar "Erdoğan ve Alpay'ın eserleri ile tanışma veya eserlerini daha yakından inceleme fırsatı edinmek isteyen herkesi bekliyoruz" diyerek davetlerini yinelediler.

İrtibat için

e-posta: aslininokurlari@gmail.com

Telefon: 0530 151 7921

Kitabevi adresi: Caferağa Mahallesi, Sakız Sokak, No 12, Kadıköy, İstanbul. Telefon: 0216 700 1971

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Aslı Erdoğan kimdir?

Necmiye Alpay kimdir?

Ne olmuştu?

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin Özgür Gündem gazetesini kapatma kararı sonrası gazetenin yayın danışma kurulu üyeleri Aslı Erdoğan 19 Ağustos’ta, Necmiye Alpay 31 Ağustos’ta “örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklanmıştı.

Alpay ve Erdoğan’ın tutuklanması dünya çapında yankı bulmuş, özgür kalmaları için başlatılan imza kampanyalarına dünyadan gazetecilik örgütleri ve ünlü isimler de destek vermişti.