Okur-yazar olmayanların iş bulma olasılığı üniversite mezunlarından fazla!

Milliyet gazetesi yazarı Güngör Uras, dün açıklanan işsizlik verilerini değerlendirdi. Üniversite mezunları arasındaki işsizliğin okuma yazma bilmeyen nüfustan fazla olduğunun altını çizen Uras, meslek lisesi mezunları arasındaki 10,7 işsizliğin dikkat çekici olduğunu belirtti.

‘’Bizim çalışma hayatımız henüz iyi eğitim görenleri istihdam edecek yapıya ulaşmamış durumda degil’’ değerlendirmesinde bulunan Güngör Uras’ın Milliyet gazetesinde ‘’İşsizlik okur yazarda %4.8’lerde, mesleki eğitim alanda %10.7’’(18 Şubat 2014) başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

2013 Kasım ayında 25 milyon 443 bin olan çalışan sayısı bir yıl önceye göre 152 bin arttı. Bir ay önceye (2013 Ekim ayına) göre 205 bin azaldı.

2012 yılı Kasım ayında, bir yıl önceye göre çalışan sayısında beklenenin üzerinde 1 milyon 24 bin artış olurken, bir ay önceye göre 218 bin gerilemişti.

Dikkati çeken 2012 Kasım’ından geriye 12 ayda 1 milyon 24 bin kişiye iş imkanı yaratılırken, 2013 yılında aynı dönemde ekonominin iş yaratma gücünün 152 bin olmasıdır.

Bizim istihdam verilerimize esas olan nüfusumuz 2013 Kasım ayında 74 milyon 793 bindir.

İstihdam verilerinde 15 ve daha yukarı nüfusun “çalışabilir” nüfus olduğu varsayılıyor. Bu kapsamda 55 milyon 935 bin kişi var.

27 milyon iş aramıyor

Çalışabilir nüfusun 27 milyon 707 bini çalışmaya hazır değil. Veya çalışma hayatı dışında kalıyor.

1 milyon 975 bini iş bulma ümidini kaybettiği için veya başka nedenlerle çalışabileceği halde iş aramıyor.

Tamamına yakını kadın 11 milyon 673 bin kişi ev işi ile meşgul.

3 milyon 961 bin emekli hiçbir iş yapmıyor.

15 yaş üstü eğitime devam ettikleri için çalışmayanlar 4 milyon 757 bin kişi. Çalışamaz halde olan 3 milyon 647 bin kişi var.

Bunlar iş piyasasının dışında olunca, kalıyor geriye iş bulduklarında çalışmaya hazır 28 milyon 443 bin kişi. Çalışmaya hazır nüfusun 25 milyon 443 bini iş bulabilmiş durumda. 2 milyon 784 bin kişi ise işsiz. İşsiz sayısını iş gücü (çalışmaya hazır nüfus) sayısı olan 28 milyon 227 bine bölüyoruz ve de işsizlik oranı yüzde 9.9 oldu diyoruz.

2012 Kasım’ından 2013 Kasım’ına 15 ve daha yukarı yaşta nüfus sayısındaki artış 852 milyon. Bunlardan iş piyasasına çıkanlar (iş bulduklarında çalışmaya hazır olanlar) 306 bin kişi.

306 bin kişi iş istiyor

Bir yılda iş piyasasına çıkan 306 binin 152 binine iş imkânı yaratılabildi ama 154 bini işsizler ordusuna eklendi.

Açık anlatım ile nüfus o kadar çok artıyor ki, iş imkânları artsa bile iş arayanlara iş bulunamıyor.

Bir yılda 152 bin kişiye iş bulunurken, ücretle çalışanların sayısı 392 bin arttı. Bu çok olumlu bir gösterge. Bir başka olumlu gösterge bir yılda sanayide çalışan sayısının 114 bin artması. Demek ki sanayi istihdam yaratmaya devam ediyor.

Olumsuz gelişmeler ise tarım dışı işsizlik oranının yüzde 12.0’lerde, genç nüfustaki işsizlik oranının yüzde 19.3’lerde dolanması.

Eğitim durumu kolay iş bulma şansı veremiyor. Genel işsizlik oranı yüzde 9.9 iken, yüksek öğretim görenlerin işsizlik oranı yüzde 10.5, mesleki teknik eğitim görenlerin yüzde 10.7, lise mezunlarının yüzde 12.4 oranında. Okur yazar olmayanlarda ise işsizlik oranı yüzde 4.8 oranında.

Görülüyor ki bizim çalışma hayatımız henüz iyi eğitim görenleri istihdam edecek yapıya ulaşmamış durumda.