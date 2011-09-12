-Okur: Yargılama sürelerini hızlandırmak önemli ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, tutukluluk sürelerinin kısaltılması halinde, cinayet sanıkları, tecavüzcüler ve gaspçıların salıverilmesi durumunda toplumda başka bir kargaşanın ortaya çıkacağını ifade ederek, ''Tutukluluk sürelerini kısaltmak değil yargılama sürelerini hızlandırmak önemli olan. Bizim HSYK olarak yapmaya çalıştığımız bu'' dedi. Okur, Rixos Otel'de düzenlenen ''Türkiye'de Yakalama ve Gözaltı Uygulamalarından Doğan Sorunlar ile Yargının Hızlandırılması, Etkinlik ve Verimliliğinin Artırılması Sempozyumu''nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Okur, bir gazetecinin, ''Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturmada yaşanan tutuklamaların ardından Adalet Bakanlığının tutukluluk süreleriyle ilgili çalışma yaptığı yönünde iddialar var'' sözleri üzerine, Adalet Bakanlığının konuyla ilgili çalışmalarının çok önceden başladığını ifade ederek, şunları söyledi: ''Burada dikkat edilmesi gereken çok ince bir nokta var. 'Tutukluluk sürelerini kısaltarak sorunu çözelim' deniyor. Eğer tutukluluk sürelerini kısaltırsanız, bu kez cinayet sanıkları, tecavüzcüler, gaspçılar sürenin kısaltılmasından dolayı salıverilirse, bu kez toplumda başka bir kargaşa çıkar. Bu çok hassas bir denge. Onun için tutukluluk sürelerini kısaltmak değil yargılama sürelerini hızlandırmak önemli olan. Bizim HSYK olarak yapmaya çalıştığımız bu. 5-10 yıl çok uzun bir süre, bir yargılama 5-10 yıl sürmemeli. Biz bunu sağlayabilirsek, sorunu çözeriz. Yoksa süreleri kısaltırsanız, bu kez toplumda eminim mağdurlar bu sefer infial halinde sokağa çıkacaklar. 'Cinayet, gasp zanlısı dışarıda' diyecekler. Hizbullah sanıklarının salıverilmesinde bunu yaşadık. Onun için olayı çok yönlü değerlendirmek gerekiyor.''