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Politika

OKUR MEKTUBUNDAKİ ÖLÜM SAHTE ÇIKTI ANKARA (A.A)

12 Ekim 2010 23:48

-OKUR MEKTUBUNDAKİ ÖLÜM SAHTE ÇIKTI ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İstanbul'daki güzergah geçişi sırasında, yol kapatıldığı için hastaneye yetiştiremediği annesinin öldüğünü iddia eden kişinin gerçek olmadığı ortaya çıktı.  Vatan Gazetesi'nde Mustafa Mutlu'nun köşe yazısında yer verilen ve Ahmet Ertaç isimli kişiye ait olduğu belirtilen mektupta anlatılan olaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı makamlarınca inceleme yapıldı.  Yapılan inceleme sonucunda, 8 Ekim 2010 tarihinde mektupta anlatılan şekilde bir ölüm olayının meydana gelmediği, mektubu yazdığı belirtilen Ahmet Ertaç'ın da gerçek kişi olmadığı belirlendi. Mektubun, Ahmet Ertaç adına düzenlenmiş sahte bir elektronik posta adresinden Vatan Gazetesi'ne gönderildiği saptandı.  Mektubun gazetede yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Gül, anlatılan olaya ilişkin olarak, sosyal paylaşım sitesi ''twitter'' üzerinden açıklamada bulunmuş, olayın meydana geldiği gün ve saatte Cumhurbaşkanlığının Tarabya Köşkü'ndeki ofisinde bulunduğunu belirtmişti. 

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