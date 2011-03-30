-OKUR: ''ATAMALAR ERGENEKON SORUŞTURMASI'NI ETKİLEMEMELİ" ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yapılan atamaların Ergenekon soruşturmasını etkilememesi gerektiğini belirterek, soruşturmayı yürüten 7 savcıdan 4'ünün görevlerinin başında olduğunu söyledi. Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HSYK kararnamesiyle özel yetkili Ergenekon soruşturması savcılarının İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanmalarını değerlendirdi. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne atandığını anımsatan okur, Öz'ün yetkilerinin kaldırılmadığını söyledi. Okur, ''Başsavcıvekilliğine atandığı için zaten yetkileri otomatikman kalkmış oluyor. Bir yetki kaldırma söz konusu değil. 3 Cumhuriyet savcısının da başsavcıvekili oldukları için üçünün birden oradaki görevleri sona erdi'' dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne getirilen Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen'in Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesi kapsamında tekrar yetkilendirildiğini belirten Okur, Seçen'in, Zekeriya Öz'e göre daha kıdemli olması nedeniyle bu göreve getirildiğini kaydetti. Okur, ''İkisi de aynı soruşturmayı yürütüyorlardı, ikisi de soruşturmada etkili olan arkadaşlardı. Kurulun tercihi daha kıdemli olması nedeniyle Fikret Bey oldu'' diye konuştu. Okur, atamaların Ergenekon soruşturmasını etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine, şöyle konuştu: ''Atamaların Ergenekon Soruşturması'nı etkilememesi gerekir çünkü bu soruşturmayı 7 savcı yürütüyorlardı. Diğer 4 savcı şu an görevinin başında. Onlar devam ediyorlar. Fikret Bey de bu işin başına geldiğine göre, herhangi bir etkisi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer öyle bakarsak, hiçbir hakim ve savcıyı hiçbir yere tayin etmememiz gerekir. Çünkü her tayin olan hakim ya da savcının elinde mutlaka yürüttüğü soruşturmalar vardır. O zaman, soruşturmaların hepsinin kapanması gerekirdi. Ben de 3 tayin gördüm. Giderken evraklarımı bıraktım, gittiğim yerde de benden önceki arkadaşların evraklarına devam ettim. Oradaki bütün savcılar alınmış olsaydı belki, 'konuyu bilmiyorlar' denebilirdi ama diğer 4 savcı görevinin başında, Fikret Bey de işin başında. Bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum.'' İbrahim Okur, Öz'ün başsavcıvekilliğini hak ettiğini düşündüklerini ifade ederek, ''Arkadaşlarımızın genel kanaati bu yönde oldu. Kurulumuz, şu ana kadar verdiği hizmetleri değerlendirmiş oldu. Zekeriya Öz ile beraber 3 arkadaşımızın talepleri de haberleri de yoktu'' dedi.