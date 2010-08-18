Okumak isteyen bir genç kızın yardım isteği...

T24

‘AÇ YATIP, AÇ KALKIYORUZ’

‘TAYYİP AMCA BANA YARDIM ET’

‘İMKANIM OLSA OKUTMAZ MIYIM KIZIMI?’

Yeni Mahalle'ye bağlı Olacak Caddesi üzerinde bulunan harabe durumdaki tek katlı müstakil evde ev hanımı anne 42 yaşındaki Vahide, işsiz baba 56 yaşındaki Hüseyin Ihlamur ve ilköğretime giden kardeşi ile birlikte yaşayan Sebahat Ihlamur, bu yıl Şair Nevi İlköğretim Okulu’ndan mezun oldu. Liseye Giriş Sınavı’nda (LGS) Bilecik Söğüt Ertuğrul Gazi Sağlık Meslek Lisesi'ni kazandı. Ancak işsiz olan ve damar tıkanıklığı ve bacaklarındaki varis nedeniyle çalışamayan baba Hüseyin Ihlamur, kızı Sebahat’e parası olmadığı için Bilecik’e gönderme imkanının olmadığını söyledi.En büyük hayali hemşire olmak olan Sebahat ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a kendisine yardım etmesi için mektup yazdı ve mektubu Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) aracılığıyla gönderdi. Sebahat mektubunda şunları yazdı:“Ben Malkaralı Hüseyin Ihlamur’un kızı Sebahat Ihlamur. Yeni Mahalle Çevre yolu Olacak Caddesi’nde ikamet etmekteyiz. Biz 4 kardeşiz. Bir ağabeyim asker, bir ağabeyim evli ve bir kardeşim ilköğretim okulunda okuyor. Ve ben de ilköğretim okulundan mezun oldum. SBS’yi kazanarak Bilecik Söğüt Ertuğrul Gazi Sağlık Meslek Lisesini kazandım. İlk Öğretim okulunda 8 yılım hep başarılarla doluydu. Babam sadece kış aylarında kalorifer kazanı yakarak bizlerin geçimini sağlamaya çalışıyor. Yaz aylarında, yaşlı olmasından dolayı ağır işler yapamıyor. Bırakın bizlerin okul masraflarını karşılamayı, zaman zaman evimizde aç yatıp aç kalkıyoruz. Ben okumak istiyorum. Hayatımı kazanarak ailemin bütçesine yardımcı olmak istiyorum. Maddi durumları olmayıp, okumak isteyen her öğrencimize yardım ellerini uzatmalarını istiyorum. Uzatan da da, uzatmayandan da Allah razı olsun.”Tek umudunun Başbakan Erdoğan olduğunu söyleyen Sebahat Ihlamur, “Tayip amca da bir baba. Benim babam hasta olduğu için para bulup beni başka bir kentte okutamıyor. Ancak Tayyip amca bana yardım ederse okuyup, ülkeme hizmet etmek istiyorum. Çocukluktan beri en büyük hayalim hemşire olmak. Kazandım istediğim okulu ancak gidemiyorum. Okul yatılı değil ve benim orada yurtta kalmam lazım. Ancak bizim bazı günler ekmek alacak paramız bile yok. Ne olur Tayyip amca bana yardım et. Okumak istiyorum” dedi.Sosyal güvencesinin olmadığını belirten baba Hüseyin Ihlamur da, “Kızımın okumasını çok istiyorum. Tek isteğim budur. Ayaklarım sakat, çalışamaz haldeyim. İki göz odada 30 metrekare evde yaşıyoruz. İmkanım olsa okutmazmıyım kızımı. Ama yok işte elimden birşey gelmiyor” diye konuştu.Tek umutlarının kızları olduğunu belirten anne Vahide Ihlamur ise şunları söyledi:“Eşim yıllardan beri sakat olduğu için geçici işlerde çalışıyor. Ne yapacağımızı bilmez durumdayız. Kızımı okutmakta istiyoruz. Ancak paramız yok. 18 yaşındaki diğer oğlum Mehmet’i parasızlık nedeniyle liseden sonra okutamadık. 20 yaşındaki oğlum Ozan ise Ardahan’da asker ve ona para bile yollayamıyoruz. Evli olan oğlum Rıdvan ise bir fabrikada çalışıyor ve ancak kendisini geçindiriyor. Çocuklarımın geleceği için yardıma ihtiyacımız var.”