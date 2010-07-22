Okumak istediğini söyledi, abisinden dayak yedi

T24-



17 Temmuz tarihinde yapılan açık ilköğretim okulu sınavına giren E.Ç, sınava girdiği gerekçesiyle ağabeyi N.Ç. tarafından darp edildiğini ve evden kovulduğunu öne sürerek, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.



E.Ç'nin, ağabeyi N.Ç'den okuma hakkını elinden aldığı ve kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine konu, İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi.





Davacı E.Ç'nin şikayetini inceleyen Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.



