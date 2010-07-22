T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Okumak istediğini söyledi, abisinden dayak yedi

Hakkari'de yaşayan ve okumak istediği için ağabeyi tarafından darp edildiğini iddia eden genç, okuma hakkı elinden alındığı gerekçesiyle ağabeyi hakkında şikayette b

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki E.Ç, yarım kalan eğitimine devam etmek amacıyla açık ilköğretim okuluna kayıt yaptırdı.


17 Temmuz tarihinde yapılan açık ilköğretim okulu sınavına giren E.Ç, sınava girdiği gerekçesiyle ağabeyi N.Ç. tarafından darp edildiğini ve evden kovulduğunu öne sürerek, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.


E.Ç'nin, ağabeyi N.Ç'den okuma hakkını elinden aldığı ve kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikayetçi olması üzerine konu, İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi. 


Davacı E.Ç'nin şikayetini inceleyen Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24