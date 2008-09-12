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Dünya

Okumak için bekaretini satıyor

ABD'de 22 yaşındaki üniversiteli kız okul masrafını çıkarmak için, raporla ispat ettiği bekâretini açık artırmaya çıkarıyor

12 Eylül 2008 03:00

ABD'de 22 yaşındaki üniversiteli kız okul masrafını çıkarmak için, raporla ispat ettiği bekâretini açık artırmaya çıkarıyor.

Amerika'da bir üniversite öğrencisinin eğitim masrafları için para arama yöntemi, ülkeyi karıştırdı. Natalie Dylan takma adını kullanan 22 yaşındaki öğrenci, bekâretini açık artırmaya çıkaracağını açıkladı. Sacremento Üniversitesi'nden lisans diploması bulunan Dylan "Evlilik ve Aile Terapisi" üzerine master yapmak istiyor.

Okulun yıllık harcı için paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen genç kız, bekâretini önce internetteki açık artırma sitesi eBay'de satışa çıkardığını ama başvurusunun reddedildiğini söyledi. Dylan bunun üzerine artırmanın bir genelevde yapılacağını belirtti.

Raporum da var

"Bakire olduğumun garantisi var; bekaret raporu aldım" diyen Dylan, kendini "Kapitalist bir toplumda yaşıyoruz Neden bakirelik de satılmasın" diyerek savundu.

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