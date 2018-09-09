Okuma yazma bilmiyorlar, Kürt kültürünü dünyaya tanıtıyorlar; 10 ülke gezen Şırnaklı çiftin yeni rotası Avrupa

Gittikleri Küba'da Che Guevara anıtının önünde halay çekerken sosyal medyada gündeme gelen Şırnaklı çift dünyayı gezmeye devam ediyor. 2001'den beri birçok ülkeyi dolaştıklarını belirten çift, çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor. Çift, gittikleri yerde Kürt misafirperverliğini tanıtıyor.

50 yaşındaki 5 çocuk sahibi olan Artuç çifti, gittikleri her ülkeye geleneksel Kürt kıyafetleri giyiyor, insanlarla Kürtçe iletişime geçiyor. Okuma yazması olmayan Artuç çifti, yabancı dil biliyor.

K24'e konuşan Artuç çifti seyahat meraklarını şöyle anlattı:

“Özellikle Suriye ve Mahabad’daki (Doğu Kürdistan) Kürtleri çok merak ediyorduk. Eşimle beraber gittik, oraları gezdik, oradaki Kürtleri gördük tanıştık. Kürtlerin misafirperverliğini dünyaya göstermek istedik. Daha sonra merakımız gittikçe arttı ve dünyayı gezmeye karar verdik. Elimizden gediğince birçok yere gitmeye çalışıyoruz.”

Gittiği her ülkede Kürtlerin misafir perverliğine hayran kaldığını ve bunu insanlara anlattığını ifade eden Artuç, Kürtlerin yaşadığı bütün ülkeleri gezmek istediğini söyledi.

Feyzullah Artuç eşi ile birlikte her ülkenin kültüründe bir şeyler öğrendiğini de sözlerine ekledi.

Artuç, son seyahatlerini gerçekleştirdikleri Küba’da tur grubundaki kişilerin, “Nerelisiniz ve ne iş yapıyorsunuz” sorusuna “Şırnaklıyım, köylüyüm ve çiftçilik yapıyorum” cevabını verdiğini ve insanların çok şaşırdığını anlattı.

Şırnaklı çift şimdiye kadar Suriye, İran, Irak, Küba, Gürcistan, Ermenistan, Japonya, Brezilya, Rusya ve Katar'ı gezmiş.

Önümüzdeki aylarda Mısır’a gitmeyi planlayan Artuç ailesinin bir sonraki durağı ise Avrupa ülkeleri.