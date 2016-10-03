Okulun kanalizasyonunu açmak için tuz ruhu kullandılar; 25 öğrenci zehirlendi

Bolu'da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tıkanan kanalizasyon siteminin çözülmesi için tuz ruhu kullanılınca, 25 öğrenci zehirlenerek hastanelere kaldırıldı.

Sümer Mahallesi'nde bu yıl eğitime alınan 4 katlı okulun kanalizasyon sisteminde arıza meydana geldi. Görevliler, iddiaya göre kanalizasyonu açmak için tuz ruhu kullandı. Tuvaletlerden tüm okula yayılan koku ve buhar öğrencileri etkiledi. Okul, kısa sürede tahliye edildi. Tuz ruhundan etkilenen 25 öğrenci, sevk edilen 112 Acil ambulanslarıyla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Bir süre öğrenciler bahçede bekletildi. Tuz ruhunun yol açtığı koku ve buharın binada etkisini sürdürmesi üzerine öğleden sonra okul tatil edildi. Öğrenciler, güvenli bir şekilde binaya sokulup hızla eşyalarını alarak evlerine gitti.

Vali inceleme yaptı

Bolu Valisi Aydın Baruş, okulda inceleme yaparak bilgi aldı. Binanın yeni hizmete girdiğini hatırlatarak kanalizasyon sisteminde problem yaşandığını belirten Vali Baruş, "Firma görevlileri kanalizasyonu açmak için kostik denilen bir maddeyi kullanmış. Bunun neticesinde zehirli buhar çıkmış. Bu buharın da okuldaki katlara çıkmasından dolayı öğrencilerimizde zehirlenme vakası meydana geldi. Öğrencilerimiz hastanelerde tedavi altında. Hayati tehlikesi olan öğrencimiz yok. En kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaklardır. Okulumuzu bugün tatil ettik. Yarın duruma göre okulumuz yeniden açılacaktır. Bu vakadan etkilenen tüm öğrencilerimize 'geçmiş olsun' diliyoruz" dedi.