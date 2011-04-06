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OKULUN BAHÇESİNDE PATLAYICI MADDE BULUNDU KÜTAHYA (A.A)

06 Nisan 2011 20:07

-OKULUN BAHÇESİNDE PATLAYICI MADDE BULUNDU KÜTAHYA (A.A) - 06.04.2011 - Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir okulun bahçesinde toprağa gömülmüş halde 8 dinamit lokumu ve 12 dolu kapsül bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökler beldesinde bulunan bir evin sahibi, evi ile ilköğretim okulunun bahçeleri arasında kalan ve zamanla eskiyen duvarı yıktırıp yeniden inşa ettirmek için bir iş makinesi operatörüyle anlaştı. İş makinesi operatörü, duvarı yıkmasının ardından yaklaşık 1 metre derinlikte naylon poşet içinde dinamit lokumları bulunduğunu fark ederek, çalışmayı durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine çalışmanın yapıldığı alana gelen jandarma ekipleri, içinde 8 dinamit lokumu ve 12 dolu kapsül bulunan poşeti muhafazaya alarak, Gediz Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti. Poşetin yaklaşık iki yıl önce bırakıldığının tahmin edildiği öğrenildi.

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