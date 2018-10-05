Okulun bahçe kapısının üzerine devrildiği öğrenci yoğun bakımda

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, 1\'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler (7), okulun demir bahçe kapısının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan çocuğun babası Selahattin İşler, okul idarecilerinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Denizciler Mahallesi\'ndeki Turgut Reis İlkokulu\'nda meydana geldi. 1\'inci sınıf öğrencisi Mehmet Ali İşler\'in, bahçede arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada tuttuğu okulun raylı demir kapısı üzerine devrildi. Çocuğun demir kapı altından çığlıklarını duyan çevredekiler ve okul yöneticileri, hemen üzerinden demir kapıyı kaldırdı. Okul idarecileri, sağlık ekibini arayarak, yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralanan öğrenciye ilk müdahalede bulundu. Ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Ali İşler, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

\'İHMAL VAR, BU BİR CİNAYET\'

Oğlunun ağır yaralı olarak yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü kaydeden Selahattin İşler, \"Olay günü veli toplantısı yapılacağı için çocukları dışarıya çıkartmışlar. Ben Mardin\'e gitmiştim, eşim Reyhan İşler de veli toplantısı için okuldaydı. Daha sonra oğlum demir kapıyı tutunca üzerine devrilmiş. Ben de hemen olayı duyunca apar topar Kocaeli\'ne döndüm. Kapı nasıl düşer? Anlayamadım. Okul yönetiminden şikayetçiyim. Okul kapısı önünde nöbetçi kulübesi var fakat görevli yok. Biz bu öğretmenlere idarecileri çocuğumuz teslim ediyoruz. Bu olayda sorumsuzluk, ihmal var. Bu bir cinayettir. Okul yönetimi ve idarecilerden şikayetçi oldum. Bu işin peşini bırakmayacağım\" dedi.

\'TEDBİR ALINMASI GEREK\'

Kendi çocuğunun da aynı okulda okuduğunu, olayın duyunca tedirgin olduğu için işe gitmediğini belirten Fesih Gidik ise \"Benim çocuğum da bu okulda okuyor. Hepimizin çocuğunun başına gelebilirdi bu olay. Korku içerisindeyim ve çocuğumun başına bir şey gelir, diye işe gidemedim. Okulun çevresinde geziyorum. İhmal var mı, bilemiyorum ama olay zaten çok dramatik. Bu olayların olmamasını temenni ediyoruz ama olay olmaması için de tedbir alınması gerekir\" diye konuştu.



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