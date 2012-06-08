'Okulumuz imam hatip olmasın'

İstanbul Bahçelievler ve Küçükçekmece’de okullarının imam hatip ortaokuluna dönüştürüleceğini iddia eden bir grup veli ve öğrenci karne gününde eylem yaptı.

Yaklaşık 50 kişilik grup, saat 12.00’da Küçükçekmece İç Kumsal İlköğretim Okulu önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları olan veli ve öğrenciler "Çağdaş eğitim istiyoruz", "Okulumuzun imam hatip olmasını istemiyoruz" şeklinde slogan attı. 400 öğrenciye eğitim veren İç Kumsal İlköğretim Okulu’nun imam hatip ortaokulu yapılacağını iddia eden veliler, çocuklarını gönderebilecekleri en yakın okulun 4.5 kilometre uzaklıkta olduğunu söylediler.. Okulun imam hatip okuluna çevrilmesi durumunda, her ailenin çocuklarını başka bir okula göndermek için her ay bütçelerinden 300 TL ayırmak zorunda kalacağını dile getiren veliler, okullarına sonuna sahip çıkacaklarını belirttiler.

Grup adına açıklama yapan Perihan Bekiroğlu, "Mahallenin sahip olduğu 2 kamu binasıyla 10 derslikten oluşan, kaliteli ve çağdaş eğitim veren okulu imam hatipe dönüştürülüyor. Tüm burada gördüğünüz çocuklarımız bu okuldan koparılıp ilçenin 4.5 kilometre uzaklıkta bulunan diger okullarına kayıt yaptırılmak isteniyor. Ne yazık ki bu durum minik öğrenciler ve velileri için büyük sıkıntılar yaratacak" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Bahçelievler'de de eylem yapıldı

Bahçelievler’de Kemal Hasoğlu İlköğretim Okulu’lunun, imam hatip ortaokulu olarak değiştirileceğini iddia eden veliler protesto gösterisi yaptı. Basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçen veliler, ana cadde ve tramvay yolunu bir süre trafiğe kapattı.

Kemal Hasoğlu İlköğretim Okulu’nun önünde saat 09.00’da okul önünde toplanan veliler adına açıklama yapan Özgür Beyazkuş "Birçok başarıya imza atmış okulumuzu bırakmak istemiyoruz. Bu okul bizim için sadece bir bina değildir, bizler için çok daha fazla anlam ifade etmektedir. Yetkililer 800 öğrencinin hakkını bertaraf ederek bize ’buradan gidiyorsunuz’ dememelidir" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçen yaklaşık 100 veli "Okuluma dokunma", "Kemal Has bizimdir, bizim olacak" sloganları attı. Bazı veliler, "Çağdaş laik bilimsel eğitim istiyoruz" ve "Aydınlık Türkiye cemaate geçit yok" yazılı döviz taşıdı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ni bir süre trafiğe kapatan veliler daha sonra tramvay yoluna yöneldi. Bağcılar istikametine, tramvay yolundan yürüyen veliler daha sonra tekrar cadde üzerinden okul önüne kadar yürüdü. Eylem nedeniyle oluşan trafikte kalan vatandaşların bazıları korna çalarak velilere destek verdi.