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Yaşam

OKULU İDARECİLER BOYADI BİLECİK (A.A)

01 Eylül 2010 14:55

-OKULU İDARECİLER BOYADI BİLECİK (A.A) - 01.09.2010 - Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi belde İlköğretim Okulu idaresi ve personeli, okulun boyasını yaptı. Okul Müdürü İbrahim Kaya, okulların tatile girmesinin ardından okulun boyanması için bazı firmalardan teklif aldıklarını, ancak verilen teklifi karşılayamadıklarını bildirdi. Müdür Yardımcısı Hakan Ceyhan ve hizmetli Hüseyin Bilgin ile okulun badana ve boyama işini yaptıklarını anlatan Kaya, şunları kaydetti: ''Yaz tatili süresince sanki okul varmış gibi mesaisi saatlerine riayet gösterip okulumuzdaki eksilikleri gidermeye çalıştık. Mevsimin yaz ayına denk gelmesi ve velilerimizin tarla, bağ-bahçe işleriyle uğraşıyor olmaları, kendilerinden iş gücü olarak yararlanmamızı imkansız hale getirdi. Kendi evimiz gibi kabul ettiğimiz okulumuzu boyamaya karar verdik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden aldığımız malzeme ile yaklaşık 1,5 ay süren çalışma sonunda okulumuzu baştan sona boyayarak, 2010-2011 eğitim-öğretim yılına hazırladık.''

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