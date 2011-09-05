-Okulu "asana" sıkı takip ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), ilköğretim öğrencilerinin okula devamsızlıklarını takip etmek amacıyla hazırladığı ''Aşamalı Devamsızlık Yönetimi'' kapsamında, yarım veya bir tam gün özürsüz devamsızlık yapan çocuğun velisi aranacak veya yüz yüze görüşme yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Emin Zararsız ''Aşamalı Devamsızlık Yönetimi'' konulu bir genelge yayımladı. Zararsız, ilköğretim öğrencilerinin okula devamlarını sağlayarak çocukların ilköğretimi zamanında diploma alarak tamamlamaları için devamsızlığın erken tanılamasını, değerlendirilmesini, devamsızlık yapan çocuğa yönelik bireyselleştirilmiş uygun müdahalelerin yapılmasını sağlamak ve takibini yapmak amacıyla ''Aşamalı Devamsızlık Yönetimi''nin (ADEY) geliştirildiğini kaydetti. Genelgeye göre, ilköğretim okullarında ''Okul Risk Takip Kurulu'' kurulacak. ADEY için öğrenci devamsızlıkları her gün düzenli olarak e-Okul sistemine girilecek. e-Okul sisteminde yer alan çocuk ve veli bilgileri sınıf öğretmeni/şube rehber öğretmeni tarafından her eğitim dönemi başında güncellenecek. Yarım veya bir tam gün özürsüz devamsızlık yapan çocuk hakkında sınıf öğretmeni/şube rehber öğretmeni veya ilgili müdür yardımcısı tarafından telefonla velisi aranacak veya yüz yüze görüşme yapılacak. -Okula devamı sağlanan yakından izlenecek Okula devamı sağlanan çocuğun devam durumu, en az iki eğitim dönemi yakından izlenecek. Okul tarafından çocuğun okula devamı sağlanamazsa yasal yaptırım başlatılacak ve bu durum ''İlçe Risk Takip Kuruluna'' bildirilecek. Okula devamsızlığın takibine ilişkin izlenecek yöntemlerin belirtildiği kılavuzda, devamsızlık türüne ayrı ayrı eylem planı belirlendi. Kılavuza göre, okul yöneticilerince çocukların devamsızlık yapmasını etkileyen okul yakınındaki internet kafe, oyun salonu gibi mekan sahiplerine yönelik çalışmalarda emniyet yetkilileri ile işbirliği yapılacak. Okul yöneticileri, çocukların özürsüz devamsızlık yapmalarına neden olan mekanların belli aralıklarla ziyaret edilmesi için emniyet yetkililerine bilgi verecek. -Eve mektup da gönderilecek- İki gün üst üste okula gelmeyerek ardışık özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin üçüncü gün velisine ev ziyareti yapılacak. Çocuğun hale okula gelmemesi halinde eve mektup gönderilecek. Buna rağmen okula gelmeyen çocuğun velisi uyarılarak, kendisine durumun mülki amirliğe bildirileceği, çocuğun okula gönderilmeme nedeninin araştırılacağı, çocuğu okula göndermeyen veliye yaptırım uygulanacağı, durumun Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sosyal hizmetler ile müdürlüklerine bildirileceği ve çocuk hakkında sosyal bir inceleme yaptırılmasının talep edileceği ve yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre çocuğun velayet durumuna ilişkin dava açılabileceği bildirilecek. -Sözleşme imzalanacak- Devamsızlığın ardından çocuğun okula gelmesi durumunda ''Okula Devam Sözleşmesi'' yapılacak. Bu sözleşme, çocuk, öğretmen ve velinin imzalayacağı, çocuğun okula devam niyetini yazılı hale getirdiği bir sözleşme niteliğini taşıyor. Sözleşmeyle, öğrencinin vereceği sözün daha ciddi hale getirilmesi, çocuk ve velisi tarafından durumun öneminin daha iyi anlaşılmasının sağlanması amaçlanıyor. Sözleşme, çocuk ve velisi ile çocuğun okula devamı konusunda anlaşıldığı durumlarda yapılacak. Sözleşme imzalandıktan sonra kopyaları öğrenci ve velisine verilecek.