Okulların tatil edilmesine Hüseyin Çelik’ten eleştiri

Eski Milli Eğitim Bakanı ve AKP milletvekili Hüseyin Çelik, geçtiğimiz hafta olumsuz hava şartları sebebiyle 30 ilde okulların tatil edilmesini eleştirdi. Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı, valileri ve belediyeleri sorumlu tuttu.

‘Ufak olumsuzluklarda tatil edilmesine karşı çıktım’

Valiliklerin kolayı seçtiğini belirten Çelik, tatil etmek yerine gereken tedbirlerin alınmamasını eleştirdi. AKP milletvekili Çelik, öğrencilerin ruh ve beden sağlığının önemli olduğunu fakat, zor şartlarda eğitimin de, 'eğitimin bir parçası' olduğunu vurguladı.

‘En büyük sıkıntı taşımalı eğitimde yaşanıyor’

En büyük sıkıntının taşımalı eğitimde yaşandığını söyleyen çelik 1970’li yıllarda yaşanmadığını, her şeye rağmen ‘kapalı yol’un kabul edilemeyeceğini belirtti. Çelik, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Avcı olmak üzere valilerimizi ve eğitim yöneticilerini uyarıyorum. Zor şartlarda eğitim de eğitimin bir parçasıdır. Ankara’da oturup ülkenin kar altındaki yörelerini bilmeden bunları yazdığımı söyleyenler de olacaktır. Ne var ki ben bu yörelerin insanıyım. O şartlarda da eğitime ara verilmezdi. Çok özel durumlarda ana okulu öğrencileri ve küçük sınıflar için nadiren eğitime ara verilebilir.

‘Bu mantığa göre...’

Bizdeki bu mantığa göre İskandinav Ülkeleri’nde, Baltık Cumhuriyetleri’de, ABD, Kanada ve Rusya’nın önemli bir bölümünde okullar hiç açılmaz. Biz, Türkiye’nin bir kış ülkesi olduğunu yeni mi keşfettik? Belediye Başkanları, yolları açık tutamıyorlarsa kendilerini sorgulasınlar. Çocuklarımız ve onların bu günelerde evde olmasından memnun olan velilerimiz bana kızmasınlar.Akılla yaklaşılırsa bana hak vereceklerdir. Büyükşehir statüsünde olmayan 51 vilayette eğer yolları açık tutamıyorlarsa valilikler, il özel idareleri kendilerini sorgulasınlar.”