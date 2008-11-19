Okulların elektriği kesilmeyecek

Borcu sebebiyle elektrikleri kesilen okullarla ilgili sorun çözüldü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilave ödenek talebine Maliye Bakanlığı'ndan olumlu cevap geldi.



Borcu sebebiyle elektrikleri kesilen okullarla ilgili sorun çözüldü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilave ödenek talebine Maliye Bakanlığı'ndan olumlu cevap geldi. Ülke genelinde okulların elektrik borcunun ödenmesi için 148 milyon YTL tahsis edildi.



Bakanlık, öncelikle tüm okulların 2007 ve 2008 yıllarına ait ne kadar elektrik borcu olduğunu tespit etti. Rakamın gecikme faizi ile birlikte 148 milyon YTL'yi bulması üzerine Maliye Bakanlığı'na başvuruldu. Bakan Hüseyin Çelik'in girişimi ile Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim'in istediği miktarı verdi. Okulların tüm elektrik borçlarının ödenmesinin yolu açıldı. Bakanlık, okulların borç durumlarına göre ödeneği illere gönderdi ve bunun sadece elektrik borçlarının kapatılmasında kullanılması uyarısında bulundu. Borçların ödendiğinden de emin olmak için ilgili belgelerin kendilerine gönderilmesini talep etti.



Ödenekle kırtasiye alan okullara uyarı



Öte yandan Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı genel, Anadolu, fen, Anadolu güzel sanatlar, sosyal bilimler ve spor lisesi müdürlüklerinin 2008 yılında gönderilen miktar dışında 12 milyon YTL ödenek üstü harcama yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine okullara bir 'uyarı' yazısı gönderildi. 'Okul müdürlüklerinin yakıt ihtiyacını öncelikle karşılamaları gerekirken kırtasiye ve diğer borçlara harcanması sebebiyle yakıt problemiyle karşılaştıkları' bilgisi verildi. Okulların 'mali yıla göre bütçelerini ayarlamaları gerekirken öğretim yılına göre harcamada bulunduğu ve tasarruf tedbirlerine uymadığının anlaşıldığı' belirtildi. Yazıda, "Okulun ödeneklerinin yeterli olmaması halinde her okul ihtiyacını belgeye dayalı olarak bakanlığımızdan zamanında isteyecektir. Talepler bütçe imkânları göz önünde bulundurularak karşılanacaktır." denildi. Bakanlık ayrıca il milli eğitim müdürlüklerinden, 'okulların ödeneksiz kalmaması, ihtiyaç duydukları yakıt, su ve elektrik ihtiyaçlarını zamanında karşılamaları, faiz uygulamalarıyla karşılaşmamaları ve tasarruf tedbirlerine uyulması' konusunda okul müdürlüklerine ikazda bulunulmasını istedi. Özellikle İstanbul'da gündeme gelen okulların doğalgaz faturasıyla ilgi sorun da Milli Eğitim tarafından çözülmüştü. Liselerin borcu bakanlık tarafından ödenmişti. İlköğretim okullarının biriken faturalarını ise il özel idaresi karşılamıştı. Borcun ilk kısmı ödenince problem bu yıl için geçici olarak çözülmüş oldu.

