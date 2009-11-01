'Okulları yıkalım adliye yapalım!'

Popçu Serdar Ortaç'tan inciler. Önceki gece yabancı bir kadınla Al Jamal'de eğlenen Ortaç, mekan çıkışı Türk adalet sistemini eleştirdi!



Yanındaki kadının sevgilisi olup olmadığını soran muhabirlere, Deniz Seki'nin davasıyla ilgili görüş bildiren popçu, çevredekilerin şaşkın bakışları altında nutuk çekti. Ortaç şöyle konuştu: Bana kalsa şehrin içindeki tüm okulları yıkar şehir dışına taşırım. Onun yerine adliye sarayları inşa ederim. Adalet sistemin hızlı işlemesi çok önemli. Hakimlerin önlerinde yüzlerce dosya yığılıyor. Bir dosyaya 200 günde bakabiliyor. Yargılama gecikince adalete olan güven sarsılıyor. Ama bana kimse yetki vermez.

