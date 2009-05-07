Okullardan 'Kenan Evren' ismi kaldırılsın

AK Parti Muğla İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Çağrı Alper, okullarda bulunan ''Kenan Evren'' ve ''Kenan Paşa'' isimlerinin değiştirilmesi yönündeki temenni kararının, kabul edildiğini bildirdi.



Çağrı Alper, AK Parti Muğla İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP grubunun yapmış olduğu önerinin ''ucuz bir kahramanlıktan'' ibaret olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:



''CHP'nin temsil etmiş olduğu zihniyetin, 12 Eylül Anayasası'na nasıl sıkı sıkıya sahip çıktığını, anayasa değişiklik tekliflerini peşinen reddettiğini, 12 Eylül ürünü YÖK ve üniversite düzeninin değişmemesi için elinden geleni yaptığını tüm kamuoyu biliyor. Okullardaki Kenan Evren ve Kenan Paşa isimlerinin değiştirilmesi yönündeki temenni kararı, yapılan oylama sonucunda, CHP ve MHP gruplarının 29 kabul oyu, AK Parti'nin 14 çekimser oyuna karşılık kabul edilmiştir.''



İl Özel İdaresi Yasası'nda, il genel meclisinin yetki ve görevleri arasında okul adı değişikliği bulunmadığını aktaran Alper, ''İçişleri Bakanlığı'nın 13 Mayıs 2008 tarihli genelgesi doğrultusunda, il genel meclisinin yetki ve görev alanına girmeyen konularla ilgili olarak temenni kararı alınamayacağı hususuna yer verilmiştir. Aynı kanunun 22. maddesindeki düzenlemeye göre de il özel idaresine verilen görevlerle ilgisi bulunmayan siyasi konularda karar alınması il genel meclisinin Danıştay kararıyla feshedilmesi sonucunu da doğurabilmektedir'' diye konuştu.









